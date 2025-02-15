اكتمال الاستعدادات لانطلاق بطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه 20 الجاري بالفجيرة

راشد عبد المجيد: أرقام قياسية ومفاجآت عديدة تنتظر عشاق اللعبة في الإمارات

كشف اتحاد الإمارات للكاراتيه عن تفاصيل انطلاق بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، المقامة بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة في الفترة من 20 فبراير الجاري وحتى 23 منه، بمشاركة أكثر من 2300 لاعب ولاعبة يمثلون 87 دولة من مختلف قارات العالم، ويتوقع أن يصل عدد المشاركين إلى 4000 مشارك ما بين لاعبين ومدربين وحكام ووفود رسمية. وجاء الإعلان عن تفاصيل ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المنظمة بشاطئ المظلات في الفجيرة، بحضور كل من راشد عبد المجيد آل علي نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للكاراتيه ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، والمهندس حميد شامس الزرعوني الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه مدير البطولة، والدكتور عبد الله سيف البادي الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه، المنسق العام للبطولة.

في بداية المؤتمر، رحب راشد عبد المجيد بالحضور، مقدمًا الشكر لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة لدعمه اللامحدود للبطولة، والذي يمثل نقطة النجاح الأولى لهذا الحدث الذي يقام للعام الثالث في عروس الساحل الشرقي، منوهًا إلى أن من أكبر المكاسب هو نقل دورة الحكام من إسبانيا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا في حد ذاته مكسب نفتخر به، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون المزيد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة، ولفت إلى أن وجود اللواء "م" ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، على رأس منظومة الكاراتيه ورئاسة اللجنة العليا المنظمة للبطولة، منحهم ثقة كبيرة لدوره المتميز وعلاقاته التي ساهمت في وصولهم إلى هذه النقطة الإيجابية مع الاتحاد الدولي.

بدوره، قال حميد شامس مدير البطولة إن اتحاد الكاراتيه استطاع أن يحول الفجيرة خلال العامين الماضيين إلى عاصمة رياضة الدفاع عن النفس، مشيرًا إلى أنه بتعاون الجميع يمكن تنظيم نسخة استثنائية، موضحًا أن العدد المسجل حتى لحظة انعقاد المؤتمر الصحفي بلغ 2305 لاعبين ولاعبات يمثلون 87 دولة، وهو رقم قياسي يتوقع أن يزيد، خصوصًا وأن نظام البطولة يسمح بالتسجيل المتأخر حتى قبل انطلاقة الحدث. وأوضح أن عدد الحكام المتقدمين للحصول على الشارة الدولية في "الكوميتيه"، والتي تقام على هامش الحدث العالمي، وصل إلى 254 حكمًا يمثلون 54 دولة، فيما بلغ عدد الحكام المتقدمين للحصول على الشارة الدولية في "الكاتا" 197 حكمًا يمثلون 50 دولة، وبلغ عدد الحكام الدوليين المشاركين في إدارة المنافسات 173 حكمًا يمثلون 61 دولة، وعدد المدربين المتقدمين للحصول على شهادة مدرب معتمد 137 مدربًا يمثلون 62 هيئة مشاركة، والمدربين المعتمدين المشاركين 363 مدربًا يمثلون 242 هيئة، ووصل عدد الوفود الرسمية إلى 37 شخصًا يمثلون 26 دولة، وتضم البطولة 46 فئة.

من جهته، قال الدكتور عبد الله البادي، المنسق العام للبطولة، إن اللجنة المنظمة للحدث انتهت من الترتيبات الخاصة بحفل افتتاح البطولة، الذي سيكون على مستوى الحدث، لافتًا إلى وجود مفاجآت خلال الحفل، مشيرًا إلى الزخم الكبير الذي أحدثته البطولة على مستوى إمارة الفجيرة طوال الأيام الماضية، وأضاف البادي: "فكرة تواجد سكاي دايف دبي في يوم المؤتمر الصحفي تفاعل مجتمعي مهم، وهو ما يحدث لأول مرة، وهي فكرة نابعة من مجلس إدارة الاتحاد، الذي يبذل الكثير من الجهد لكي تخرج النسخة القادمة في أبهى صورة عالمية تعكس ما وصلنا إليه من تطور وتجانس كبير في تنظيم مثل هذه البطولات العالمية على أرض الساحل الشرقي".

وكشف البادي عن ثلاث مفاجآت أخرى، الأولى خاصة بتميمة البطولة، وهي "برق"، وهو اسم من أسماء الصقور، ليؤكد ذلك أن لعبة الكاراتيه تتميز بالقوة والسرعة معًا، والمفاجأة الثانية تتمثل في إضاءة قلعة الفجيرة باللون البنفسجي تزامنًا مع البطولة، والمفاجأة الثالثة فعالية مجتمعية في سيتي سنتر الفجيرة تحمل اسم "أبطال الإمارات".

وتحدث عدد من لاعبي ولاعبات منتخب الإمارات عن استعداداتهم للبطولة وجاهزيتهم للمنافسات المرتقبة يوم 20 الجاري، وأكد أحمد سالم باصليب، مدير المنتخبات الوطنية، جاهزية كافة اللاعبين للبطولة، مشيرًا إلى أن منافسات الدوري العالمي لشباب الكاراتيه مؤهلة لأولمبياد داكار 2026، وتعد فرصة جيدة للوقوف على المستويات الفنية للاعبين.

وتضمن المؤتمر الصحفي، الذي أقيم على ساحة كورنيش المظلات السياحي بالفجيرة، عروضًا لفرقة سكاي دايف دبي، تجاوب معها الحاضرون كثيرًا، كما تم الكشف خلال المؤتمر عن تعويذة البطولة، التي تجسدت في الصقر "برق".