ذهبية إماراتية «مسك ختام» عربية التايكواندو الخامسة في الفجيرة

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة، اختتمت أمس بطولة كأس العرب للتايكواندو في نسختها الخامسة، التي أقيمت بصالة مجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة.

وشارك في البطولة، التي يستضيفها نادي الفجيرة للفنون القتالية تحت إشراف الاتحاد العربي وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للتايكواندو، أكثر من 1500 لاعب ولاعبة في مختلف الأوزان.

وظفرت لاعبة منتخب الإمارات ونادي الفجيرة للفنون القتالية، مزون عيسى، بأول ميدالية ذهبية للإمارات في وزن تحت 33 كيلوغرامًا، فيما نالت الفضية المصرية مليكة عبد العزيز من نادي (الجيزة المصري)، وذهبت البرونزية لكل من بانا القيسي من نادي (المحترفون الأردني) ولمار الرويلي من نادي (الشباب السعودي).

وضمن وزن تحت 37 كيلوغرامًا، نالت يمنى ياسر من نادي الشارقة الميدالية الذهبية، فيما حصلت الأردنية ألما العميري من (القوة الأردني) على الفضية، وذهبت البرونزية لكل من آلاء مطرجي من الفجيرة للفنون القتالية وماريا الأنصاري من نادي (الإمارات).

تقنية تحكيم حديثة في بطولات الفجيرة

استخدمت اللجنة المنظمة العليا لبطولتي العرب الخامسة والفجيرة الدولية المفتوحة الثانية عشرة للتايكواندو أحدث تقنيات التحكيم واحتساب النقاط.

وذكر نادر أبو الشاويش، مدير البطولة ومدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، أن هذا التطور جاء نتيجة تعاون اللجنة المنظمة العليا مع الشركة المعتمدة لتصنيع واقيات الصدر والرأس ذات الاستشعارات.

وقال أبو الشاويش: "يأتي هذا التعاون من خلال استخدام الواقيات الحديثة للمرة الأولى في العالم العربي، وذلك في بطولة الفجيرة الدولية ذات التصنيف G2".

وأضاف: "هذا التعاون سيزيد من الحماس عبر طريقة تسجيل النقاط واحتسابها، حيث تعد هذه التقنية الأحدث عالميًا، وقد تم استخدامها على سبيل التجربة في أولمبياد باريس الأخير. ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن اللاعبون والمدربون من التعرف عن قرب على هذه التقنية، مما يسجل لبطولة الفجيرة خطوة جديدة استباقية في عالم رياضة التايكواندو".

انطلاق بطولة الفجيرة الدولية غدًا

من ناحية أخرى، تنطلق غدًا الأحد، بطولة الفجيرة الدولية من 9 إلى 13 فبراير، والتي تشهد أكبر مشاركة من نوعها، حيث تضم 2629 لاعبًا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.