أوسيك يتفوق على تايسون فيوري ويحتفظ بلقب الوزن الثقيل في الملاكمة

احتفظ الأوكراني أولكسندر أوسيك بألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية ومجلس الملاكمة العالمي في الوزن الثقيل بإجماع قرار الحكام بعد نزاله أمام البريطاني تايسون فيوري ليظل من دون هزيمة عقب مواجهة رائعة في أجواء مفعمة بالإثارة في المملكة أرينا بالرياض أمس السبت.

وقدم أوسيك أداء رائعا طوال النزال ليفوز بنتيجة 116-112 في بطاقات أداء الحكام الثلاثة ويلحق الهزيمة بفيوري مرة أخرى بعد فوزه عليه في مايو ليصبح بطل العالم في الوزن الثقيل بلا منازع.

وتحسن أداء فيوري (36 عاما) كثيرا عن المواجهة الأولى التي شهدت تراجعه في الجولة التاسعة لكنه لا يزال غير قادر على التعامل مع المعضلة التي يمثلها أوسيك (37 عاما).

ولدى سؤاله خلال مقابلته بعد النزال في الحلبة عما إذا كان يعتقد أن بطاقات النتائج صحيحة، هز أوسيك كتفيه.

وقال أوسيك قبل أن يشيد بأبنائه الذين قال إنهم شاركوا في منافسات للجودو في وقت سابق أمس السبت "أنا فزت، إنه أمر جيد... أنا لست الحكام، أنا لاعب، أنا رياضي".

غادر فيوري، الذي عادة ما يكون ثرثارا، الحلبة من دون إجراء مقابلة بسبب خيبة أمله بعد الخسارة الثانية في مسيرته الاحترافية وترك فرانك وارن للتحدث نيابة عنه والتعبير عن عدم تصديقه للنتيجة.

وقال وارن "كيف يمكن لتايسون أن يفوز بأربع جولات فقط في هذا النزال؟ هذا مستحيل"، مضيفا أنه يعتقد أن فيوري فاز.

وأضاف "إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة، وأنا كذلك".