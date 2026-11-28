أكد الإماراتي فيصل الغيص الزعابي، المشرف على لعبة القوة البدنية في اتحاد غرب آسيا، عزمه الترشح لمنصب نائب رئيس الاتحاد القاري، بعد 11 عاماً قضاها في الإشراف على اللعبة في غرب آسيا.

وقال الغيص لـ«البيان»، على هامش بطولة «الماجد كلاسيك» الدولية لبناء الأجسام في دبي، إنه سيتقدّم بترشحه بعد يومين في العاصمة المنغولية أولان باتور، مشيراً إلى أن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، كان أول من دعمه وشجّعه على الترشح.

وعن بطولة «الماجد كلاسيك»، قال الغيص إن عدد المسجلين بلغ 260 لاعباً، وهو رقم وصفه بالكبير على مستوى بطولات بناء الأجسام في الدولة. وأضاف أن أكثر ما لفت انتباهه أسلوب تنظيم المنافسات، معتبراً أن اللجنة المنظمة تقدّمت بالبطولة خطوة جبدة في طريق بطولات الإمارات.



