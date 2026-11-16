6 ذهبيات و5 فضيات لـ «جوجيتسو الحمرية» في «عالمية» أبوظبي

حقق فريق الحمرية للجوجيتسو 6 ميداليات ذهبية و5 فضيات، في بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين، التي تقام في مبادلة أرينا، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وأحرز الميداليات الذهبية كل من حمد الحوسني، وزايد شريف علي، وعلي بغداد، وكامل اسكنخيروف، وعبد الله لاتيبوف، وحمدان الجسمي.

أما الفضيات، فكانت عن طريق كل من: مايد علي الشامسي، ومطر علي الشامسي، وأحمد يوسف الشامسي، وعبد الغفور جالموحاميت، وبغداد ساولبيك.

من جانبه، هنأ سالم الخيال، عضو مجلس إدارة نادي الحمرية، رئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين، «عنابي» الجوجيتسو بهذا الإنجاز، مؤكدا أنه يعكس الجهود المبذولة والعمل المتواصل من الأجهزة الإدارية والفنية.