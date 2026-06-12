رياضة التايكواندو .. نتائج إيجابية عززت حضور المرأة على الساحة الدولية

حققت دولة الإمارات حضوراً واضحاً في شتى بطولات التايكواندو، وهناك فعلياً لاعبات ولاعبون في شتى الأندية والمؤسسات المحلية وصلوا وباقتدار لمستويات متقدمة، وليس هذا فحسب، إذ نجح المنتخب أيضاً في تقديم أداء مميز، محققاً نتائج إيجابية عززت حضوره على الساحة الدولية. كما أن تنظيم بطولات متعاقبة للتايكواندو أحدث نقلة نوعية وطور من التايكواندو الإماراتية بتوفير فرص تنافسية واسعة، فالتتويج بالألقاب، وحصد اللاعبات في للجوائز، وتنوّع الميداليات بين الفئات، لا يعكس نجاح بطولة بعينها فقط، بل يؤكد تطور منظومة الإعداد والقدرة على إعداد وتأهيل لاعبات أكثر جاهزية واستمرارية في مختلف المنافسات.



إقبال جيد

يعتبر إقبال الفتيات على ممارسة رياضة التايكوندو بمستوى جيد، بل وفي ازدياد ملحوظ، وذلك لعدة أسباب، تتمثل أبرزها في أن هذه الرياضة تُعزز الثقة والدفاع عن النفس، في مقابل انتشار الأكاديميات الخاصة التي تأخذ على عاتقها زيادة تفاعل الفتيات والسيدات مع أنشطة رياضتي التايكواندو والكاراتيه وإبراز حضورهن في البطولات والمشاركات الدولية بغرض الارتقاء بمسيرة الرياضة النسائية في الدولة، والعمل على زيادة انتشار ممارسة هذه الرياضة في أوساط فتيات وسيدات مجتمع الإمارات، ومنحهن المزيد من الخبرات والمؤهلات الكفيلة بجعلهن يتبوأن مكانة مرموقة على الصعيد العربي والدولي.



كما أن مسار التايكواندو بداخل أندية الشارقة لرياضة المرأة يشهد نجاحاً فائقاً، حيث شهد النادي مؤخراً تتويجه وللمرأة بكأس المركز الأول في فئتي الآنسات والسيدات، إلى جانب حصوله على درع التفوق العام للموسم لفئة الإناث، في الفترة التي أُقيمت يومي 6 و7 يونيو الجاري في نادي الشارقة للألعاب الفردية، وذلك في إنجاز يعكس استمرارية حضوره القوي في بطولات الاتحاد.



وأكد عبدالله حاتم، المدير الفني للتايكواندو في أندية الشارقة لرياضة المرأة على أن الفوز بكأسي المركز الأول في فئتي الآنسات والسيدات، إلى جانب درع التفوق العام لنادي الشارقة الرياضي للمرأة، يعكس مستوى التطور الذي وصلت إليه اللاعبات والفرق على حد سواء.

وبلا مبالغة فإن دولة الإمارات تحفل بنخبة من لاعبات التايكواندو الحائزات على الجوائز في مختلف الفئات، الأمر الذي يؤكد على اتساع قاعدة اللاعبات القادرات على التميز والمنافسة. والأهم من النتائج نفسها هو ما تكشفه من استمرارية في التطور، ووجود مجموعة واعدة من اللاعبات تمتلك المقومات اللازمة لمواصلة التقدم ورفع مستوى التنافس.