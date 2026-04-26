نادي الفجيرة للفنون القتالية يتوج بلقب دوري المصارعة

حقق نادي الفجيرة للفنون القتالية إنجازاً جديداً بعد تتويجه بطلاً لدوري الأندية للموسم 2025 ـ 2026، مؤكداً تفوقه اللافت وحضوره القوي في رياضة المصارعة على مستوى الدولة. وجاء تتويج الفجيرة من قبل اتحاد الإمارات للمصارعة بعد مشوار مميز اتسم بالسيطرة المطلقة، حيث فرض لاعبوه أفضليتهم على مدار ست جولات متتالية، ليحسموا الصدارة في فئتين عمريتين، الأولى تحت 13 سنة برصيد 170 نقطة، والثانية تحت 17 سنة برصيد 180 نقطة، في إنجاز يعكس قوة القاعدة السنية للنادي ونجاح استراتيجيته الفنية.



وأضاف هذا التتويج درعاً جديدة إلى خزائن النادي، مستعيداً ذكريات تفوقه السابق عندما أحرز لقب دوري الأشبال موسم 2019 ـ 2020، ليؤكد استمرارية النجاح والتطور.



بدوره، ثمن نادر ابوشاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية جهود اتحاد الإمارات للمصارعة، مشيداً بالآليات والاستراتيجيات الجديدة التي تم اعتمادها خلال الموسم، كما توجه بالشكر إلى الكابتن المخضرم توفيق السيد والجهاز الفني على العمل الكبير الذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز.



وأشار ابوشاويش إلى أن الإنجاز يبرهن بأن نادي الفجيرة للفنون القتالية ليس مجرد مشارك في البطولات بل هو صانع للأبطال ومحتكر للمنصات، مؤكداً أن رياضة المصارعة في النادي تعيش أزهى عصورها بفضل الدعم المستمر والتخطيط الاحترافي.