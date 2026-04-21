الفجيرة للفنون القتالية يضم أحد أبرز نجوم الجودو في العالم

أبرم نادي الفجيرة للفنون القتالية عقداً احترافياً مع لاعب منتخبنا الوطني للجودو ماخمادبيك مخمادبيكوف، في خطوة نوعية تُعد الأولى من نوعها على مستوى الأندية، وتجيء ضمن توجه استراتيجي يعزز مسار الاحتراف الرياضي ويدعم تحقيق مستهدفات الدولة في بلوغ منصات التتويج الأولمبية.



ويُعد اللاعب من أبرز نجوم الجودو عالمياً، إذ يتصدر التصنيف الدولي في وزن 73 كجم، ما يعكس القيمة الفنية الكبيرة لهذا التعاقد ودوره في دعم مسيرة الإنجاز الرياضي للدولة، ويمتد العقد حتى نهاية عام 2028، بما يتماشى مع دورة الإعداد للألعاب الأولمبية، حيث يسعى النادي إلى توفير بيئة احترافية متكاملة تشمل الدعم الفني، والإعداد البدني، والمشاركات الدولية، وفق أعلى المعايير العالمية. حضر توقيع العقد مع اللاعب ماخمادبيك مخمادبيكوف بقاعة النادي، نادر أبوشاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، الذي وصف خطوة التعاقد مع اللاعب بأنها تمثل تحولاً استراتيجياً في نموذج عمل النادي، مشيراً إلى أن دخول الاحتراف بشكل فعلي يعد ركيزة أساسية في تطوير الأداء الرياضي وتحقيق الاستدامة في الإنجازات.



وقال نادر أبوشاويش: اللاعب سينضم إلى «برنامج النخبة» في النادي، الذي يضم أفضل الرياضيين من أصحاب الإمكانات العالية، ويتم من خلاله إعدادهم وفق برامج متقدمة تستهدف الوصول إلى أعلى المستويات العالمية، وفي مقدمتها الألعاب الأولمبية.



وأضاف أن النادي يعمل وفق استراتيجية واضحة ترتكز على اكتشاف ورعاية المواهب، وتوفير بيئة احترافية متكاملة، بما يواكب توجهات الدولة في الاستثمار في الرياضة كقطاع استراتيجي.

وثمّن الدور الكبير لاتحاد الإمارات للجودو، مؤكداً أنه شريك أساسي في تحقيق هذه الإنجازات، من خلال خططه الفنية المتقدمة وبرامجه التطويرية التي تسهم في إعداد اللاعبين وفق أعلى المعايير الدولية.



وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة النادي، تهدف إلى ترسيخ ثقافة الاحتراف الرياضي، وتعزيز مكانة الفجيرة مركزاً إقليمياً لصناعة الأبطال، ودعم مسار التأهل الأولمبي وتحقيق إنجازات مشرفة للدولة.