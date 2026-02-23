جودو المكفوفات إضافة نوعية في خورفكان للمعاقين... ومريم الظنحاني تتوهج

أكد الدكتور لؤي سعيد علاي نائب رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين أن النادي يواصل مسيرته في دعم وتمكين أصحاب الهمم عبر تنويع الألعاب الحركية والسمعية، في ظل اهتمام ودعم كبيرين من حكومة إمارة الشارقة، بما يسهم في تحقيق الطموحات وبلوغ منصات التتويج، وفق خطط تطويرية تستشرف المستقبل بأفضل الممارسات العالمية.

وأوضح علاي لـ«البيان»، أن مجلس إدارة النادي يولي قطاع المرأة اهتماماً خاصاً، من خلال استقطاب الفتيات من ذوي الإعاقة البصرية ودمجهن في مختلف الألعاب، مشيراً إلى استحداث رياضة الجودو لفئة المكفوفات مؤخراً، والتي لاقت إقبالاً واسعاً وتفاعلاً لافتاً من اللاعبات.



وكشف أن البطلة مريم الظنحاني تمثل إحدى أبرز ثمار هذه الخطوة، بعدما توجت بالميدالية الفضية في بطولة فنلندا الدولية للباراجودو للمكفوفين ضمن وزن 70 كغم، عقب منافسات قوية تفوقت خلالها على عدد من اللاعبات، مسجلة بذلك أول إنجاز إماراتي وخليجي في هذه الفئة، ومؤكدة امتلاكها قدرات فنية ومهارية واعدة.

وأشار علاي إلى أن إنجازات النادي لم تتوقف عند هذا الحد، إذ واصل حضوره القوي في مختلف البطولات خلال الموسم الماضي، بعدما حصد لاعبوه 200 ميدالية ملونة، من بينها 104 ميداليات في بطولات رسمية محلية ودولية، إلى جانب الهيمنة على ألقاب ألعاب القوى ورفعات القوة، وتأهل عدد من لاعبيه إلى بطولات عالمية، فضلاً عن تصدر فرق كرة السلة على الكراسي المتحركة والهدف لعدة بطولات محلية.



واختتم نائب رئيس مجلس الإدارة تصريحه بالتأكيد على أن النادي، ومنذ تأسيسه، يجسد رؤية استراتيجية قائمة على صناعة التميز وترسيخ القيم المستدامة وتعزيز الدمج المجتمعي، بما يسهم في تمكين أصحاب الهمم وصناعة أجيال قادرة على المنافسة محلياً وخارجياً، مشدداً على أن خورفكان للمعاقين بات رقماً صعباً في رياضة أصحاب الهمم بفضل إنجازاته المتتالية وأرقامه القياسية وكؤوسه المتنوعة.