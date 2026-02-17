مأساة نيجيريا تعيد فيوري إلى عالم الملاكمة

قال الملاكم البريطاني تايسون فيوري إن الحادث المأساوي الذي تعرض له أنتوني جوشوا في نيجيريا، وأسفر عن حالتي وفاة، كان «نقطة تحول» دفعته لاتخاذ قرار العودة إلى الحلبة.

وتعرض جوشوا، بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، لإصابات طفيفة في الحادث الذي وقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتسبب في وفاة مدربه للياقة البدنية والتحمل سينا غامي، ومدربه لطيف «لاتزا» أيوديل.

وقال فيوري للصحفيين، أمس الاثنين، في استاد توتنهام هوتسبير، الذي سيواجه فيه أرسلانبيك محمودوف في 11 أبريل/نيسان المقبل في مباراة الإعادة: «أكبر نقطة تحول في عودتي هذه كانت المأساة التي حلت بأنتوني جوشوا. سمعت كل تلك الأخبار السيئة التي حدثت وفكرت، كما تعلمون، الحياة قصيرة وغالية وسريعة جدًا».

وأضاف الملاكم البريطاني: «الغد مجهول، وعلينا أن نعيش اليوم. أنا أعيش من أجل ذلك اليوم، وقررت في تلك اللحظة العودة إلى الملاكمة، لأنها شيء أحبه وشغوف به، ولطالما عشقته».

وأعلن فيوري (37 عامًا) عودته من آخر اعتزال له الشهر الماضي، وستكون هذه المباراة الأولى لبطل العالم السابق مرتين في الوزن الثقيل منذ خسارته أمام أولكسندر أوسيك في ديسمبر/كانون الأول 2024.