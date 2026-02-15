«دولي الكاراتيه» يضع الفجيرة في مقدمة مدن استضافة البطولات العالمية

ثمن الاتحاد الدولي للكاراتية استضافة الفجيرة لمنافسات النسخة الخامسة على التوالي من بطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه، والتي انطلقت بمجمع زايد في الـ 12 الجاري وتختتم مساء اليوم الأحد بمشاركة أكثر 3 آلاف رياضي ورياضية يمثلون 93 دولة على مستوى العالم، وصنف رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أنطونيو سبينوس مدينة الفجيرة بأنها تعد محطة أساسية على مستوى الشرق الأوسط لتنظيم أبرز جولات الدوري العالمي لشباب الكاراتيه ضمن سلسلة بطولات الاتحاد الدولي للكاراتيه، والتي تحظى بمشاركة واسعة لنخبة من لاعبي ولاعبات العالم ضمن الفئات العمرية تحت 18 عاماً.



بدوره، أشاد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية بالمستوى الفني والتنظيمي المتميز لبطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه 2026 التي تصل إلى محطتها الختامية مساء اليوم، مؤكداً أن الاحترافية العالية في التنظيم أسهمت في نجاح الحدث وإبراز مكانة الدولة في استضافة البطولات الرياضية العالمية، جاء ذلك لدى حضوره جانباً من منافسات اليوم الثالث للحدث المقام بمجمع زايد الرياضي.

من جانبه، ثمن اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه ونائب رئيس الاتحاد الدولي، جهود اللجان المنظمة، مشيراً إلى أن الاجتماعات المستمرة والتنسيق بين فرق العمل كان لهما دور محوري في نجاح الفعاليات وتعزيز المشاركة المجتمعية، مؤكداً أهمية البطولة في دعم رياضة الكاراتيه وتعزيز حضورها على المستوى الدولي.



من جهته، أكد راشد عبد المجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، أن إمارة الفجيرة تواصل تسخير كل الإمكانيات لضمان نجاح البطولة، مشيراً إلى أن النسخ السابقة رسخت سمعة الإمارات وجهة مفضلة لاستضافة البطولات بفضل جودة التنظيم والخدمات المقدمة.

وأشار العميد مروان سنكل، نائب رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، إلى أن نسخة "الفجيرة 2026" تمثل محطة رئيسية ضمن روزنامة الدوري العالمي للفئات العمرية، موضحاً أن مستوى المنافسة فيها لا يقل قوة عن بطولة العالم للشباب، مع توقعات بمنافسات قوية ومفاجآت رياضية في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.



وأشار د. عبدالله البادي، الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه والمنسق العام للبطولة، أن نسخة الفجيرة ستحقق أرقاماً قياسية عدة سواء على مستوى المشاركة أم الحضور الجماهيري أم المستوى الفني للمنافسات.

كما أشار محمد حربوك الشحي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه المدير المالي أن البطولة تحظى بزخم إعلامي ومجتمعي كبير، مشيراً إلى أن الاهتمام الذي تشهده نسخة الفجيرة يعكس مكانة الإمارة ودورها في دعم الرياضات القتالية.



كما أكد إبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه وعضو لجنة تنظيم المسابقات الآسيوية، أن النجاح الذي تحققه البطولة يأتي نتيجة الدعم الكبير والمتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية والاتحاد الدولي، وسط إشادات دولية واسعة بالمستوى التنظيمي المتميز للحدث.

وعبرت مريم الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه رئيسة لجنة المرأة عن سعادتها ببرونزية حبيبة ياسر لاعبة المنتخب الوطني في منافسات الكوميتيه «آنسات تحت 48 كجم» وعبر هذا الإنجاز تطور مستوى الكاراتيه الإماراتي.