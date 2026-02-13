برونزية إماراتية في افتتاح اليوم الثاني للدوري العالمي لشباب الكاراتيه «الفجيرة 2026»

حققت لاعبة منتخب الإمارات حبيبة ياسر محيي الدين إنجازًا لافتًا بعد إحرازها الميدالية البرونزية في منافسات الكوميتيه «آنسات تحت 48 كجم»، ضمن افتتاح فعاليات اليوم الثاني من بطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه «الفجيرة 2026»، المقامة بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات العالم في الفئات السنية.

وجاء تتويج لاعبة الإمارات عقب فوزها على منافستها من الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة قوية اتسمت بالندية والإيقاع الفني العالي، حيث نجحت اللاعبة حبيبة ياسر في فرض أسلوبها القتالي وحسم اللقاء لصالحها، لتصعد إلى منصة التتويج وتضيف ميدالية جديدة إلى رصيد الكاراتيه الإماراتي.

وتشهد البطولة منافسات قوية بمشاركة واسعة من مختلف الدول، إذ تُعد إحدى أهم محطات الدوري العالمي للشباب، لما توفره من احتكاك دولي رفيع المستوى ونقاط تصنيفية مؤثرة في مسيرة اللاعبين الصاعدين.

ويعكس هذا الإنجاز تطور مستوى الكاراتيه الإماراتي، والجهود المبذولة في إعداد المواهب الواعدة القادرة على المنافسة على الساحة الدولية.