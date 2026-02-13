تتويج أبطال اليوم الأول من بطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة

انطلقت منافسات النسخة الرابعة من دوري الشباب العالمي للكاراتيه «الفجيرة 2026» وسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية، ومشاركة واسعة من نخبة لاعبي ولاعبات العالم، في حدث يؤكد المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها دولة الإمارات على خريطة الكاراتيه الدولية، ويعكس الدعم المتواصل للرياضة عمومًا، وللكاراتيه على وجه الخصوص.

وجاءت منافسات اليوم الأول قوية ومليئة بالإثارة، حيث تُوّجت الإندونيسية زاسكايا بذهبية فئة «كاتا الشابات»، فيما أحرز الياباني تاكاماسا ياتوجي ذهبية «كاتا الشباب». وفي منافسات «الكوميتيه»، تألقت المصرية رؤى الطاهر وانتزعت ذهبية وزن فوق 66 كجم للشابات، بينما حقق عبدالرحمن عرفات ذهبية وزن تحت 55 كجم للشباب، ونال التركي بوراك عثمان ذهبية وزن تحت 76 كجم، لتتوزع الألقاب بين عدد من الأبطال الذين قدموا مستويات فنية عالية.

وأشاد الإسباني أنطونيو سبينوس، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات في دعم وتطوير رياضة الكاراتيه عالميًا، معربًا عن تقديره للدور البارز الذي يقوم به اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي في تعزيز مكانة اللعبة على الساحة الدولية، إضافة إلى جهود اتحاد الإمارات للكاراتيه واللجنة المنظمة العليا في إخراج البطولة بصورة مميزة.

من جانبه، رحب اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه ونائب رئيس الاتحاد الدولي، بالمشاركين، مؤكدًا أن البطولة تمثل منصة مهمة للشباب من مختلف دول العالم للتلاقي وتبادل الخبرات، وتجسيد القيم النبيلة التي تقوم عليها رياضة الكاراتيه من احترام وانضباط وروح تنافسية شريفة.

وعلى الصعيد التنظيمي، عقد رئيس الاتحاد الدولي ونائبه اجتماعًا مع حكام البطولة للاطمئنان على جاهزيتهم، والتأكيد على تطبيق التعديلات الجديدة في قانون التحكيم الدولي، كما أُقيمت دورة خاصة للحكام لاختبارات الشارة الدولية على هامش المنافسات، في خطوة تعكس الحرص على تطوير الكوادر التحكيمية بالتوازي مع تطور مستوى اللاعبين.

وتتواصل منافسات البطولة وسط حضور دولي لافت وتوقعات بمزيد من الإثارة والندية، في ظل تقارب المستويات والطموحات الكبيرة لدى المشاركين في حصد الألقاب واعتلاء منصات التتويج.