13 ميدالية لـ«تايكواندو الإمارات» في ختام بطولة كأس العرب 2026

عزّز منتخب الإمارات للتايكواندو غلته من الإنجازات، حيث حصد 13 ميدالية ملونة في اليوم الأخير من بطولة كأس العرب في نسختها السادسة 2026، التي أقيمت برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، واختتمت اليوم في مجمع زايد الرياضي.



وشهدت اللحظات الأخيرة في محطة الوداع للمنافسات التميز المعتاد من الكوكبة الإماراتية ضمن حسابات النزالات لفئة الناشئين والناشئات من عيار G1، الأمر الذي جعل الصعود لمنصة التتويج أكثر قوة وتألقاً.

حملت النتائج الرقمية ثلاث ميداليات ذهبية، عبر ماريا الأنصاري بوزن تحت 41 كغم، وريم يوسف بوزن تحت 29 كغم، وعزة أسامة بوزن تحت 44 كغم، بينما أُضيفت أربع ميداليات فضية من قبل فاطمة سعد بوزن فوق 59 كغم، وعلياء الصريدي بوزن تحت 33 كغم، ورانيا النعيمي بوزن تحت 55 كغم، وصالحة سعد بوزن تحت 51 كغم.



كما تم حصد 6 ميداليات برونزية، عبر شوق الهنائي بوزن تحت 33 كغم، وسلطان سليمان بالوزن نفسه، وماجدة الكتبي بوزن تحت 47 كغم، وعبدالله البلوشي بوزن تحت 65 كغم، ومريم جاسم بوزن تحت 59 كغم، وإبراهيم عامر بوزن فوق 65 كغم.

وجاءت هذه الإنجازات لتُبرز الصورة الواضحة للعطاء والتألق الرياضي الوطني، وفقاً لتصريحات الاتحاد الإماراتي للتايكواندو، ضمن جهود بناء قطاع الوجوه الواعدة، حيث ارتفع سقف الطموحات ليصل إلى آفاق متقدمة بخطوات واثقة نحو المستقبل في مسيرة التنافس.