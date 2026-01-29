الفجيرة جاهزة لتنظيم بطولتي الفجيرة المفتوحة وكأس العرب للتايكواندو

أعلن نادي الفجيرة للفنون القتالية عن تفاصيل بطولتي الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو وكأس العرب للتايكواندو 2026، اللتين تُقامان برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ضمن أجندة الإمارة للأحداث الرياضية الدولية. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد بمقر النادي، وأعلنت اللجنة العليا المنظمة الجاهزية القصوى لاستضافة بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو خلال الفترة من 1 حتى 5 فبراير المقبل، تليها بطولة كأس العرب للتايكواندو من 7 حتى 9 من الشهر ذاته، وذلك في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بمشاركة عربية ودولية واسعة.



ويأتي تنظيم البطولتين في إطار رؤية سمو ولي عهد الفجيرة الداعمة للقطاع الرياضي، والهادفة إلى تعزيز حضور الإمارة على خريطة البطولات الدولية، وترسيخ مكانتها مركزاً لاستضافة المنافسات الكبرى، بما يسهم في تطوير الحركة الرياضية ورفع مستوى التنافس.

وأكد الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، رئيس اللجنة العليا المنظمة، أن استضافة الإمارة لهاتين البطولتين تعكس المكانة التنظيمية المتقدمة التي وصلت إليها الدولة في إدارة الفعاليات الرياضية الكبرى وفق المعايير الدولية، مشيراً إلى أن بطولة الفجيرة المفتوحة أصبحت محطة رئيسية على أجندة التايكواندو العالمية، لما توفره من مستوى فني متقدم ونقاط تصنيف مهمة للاعبين. وأضاف أن هذه البطولات تمثل رافداً فنياً لتطوير مستويات اللاعبين، وتسهم في تعزيز حضور التايكواندو الإماراتي على الساحة الدولية.



من جانبه، أوضح نادر أبوشاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، أن اللجنة المنظمة باشرت تنفيذ خطة تشغيلية متكاملة لضمان جاهزية المرافق وكل الجوانب الفنية والتنظيمية، مؤكداً أن البطولتين تمثلان منصة تنافسية مهمة للاحتكاك وتبادل الخبرات بين اللاعبين من مختلف الدول. وأشار إلى حرص النادي على توفير بيئة تنظيمية متكاملة تسهم في صقل المواهب الوطنية ورفع كفاءة اللاعبين.



كما صرح مدير الإدارة التنفيذي للاتصال المؤسسي والبروتكول في شركة «دو»، عادل الريس، خلال المؤتمر قائلاً: نؤمن في دو بأن قوة الاتصال تسهم في بناء مجتمعات أكثر ترابطاً، تزدهر عندما تتكامل مفاهيم الصحة والرياضة وتكافؤ الفرص، ويأتي دعمنا لبطولة الفجيرة الدولية لرياضة التايكواندو تجسيداً لالتزامنا بقيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وبما ينسجم مع الرؤية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة وأولويات التنمية الوطنية، من خلال الإسهام الفعال في تعزيز رفاه المجتمع ودعم تقدمه.



وتعد بطولة الفجيرة المفتوحة للتايكواندو من أبرز البطولات السنوية المعتمدة على أجندة الاتحاد العالمي للتايكواندو، وتحمل تصنيف «G2»، ما يمنح المشاركين نقاطاً مؤثرة في التصنيف العالمي، وأسهمت منذ انطلاقها في عام 2013 في ترسيخ مكانتها إحدى أهم البطولات المفتوحة عالمياً من حيث حجم المشاركة وقوة المنافسة.



ويذكر أن النسخة الثانية عشرة من بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو في عام 2025 سجلت رقماً قياسياً بدخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بمشاركة 2332 لاعباً، من بينهم مشاركون في دورات أولمبية، فيما شهدت النسخ الأخيرة من بطولة كأس العرب مشاركة تجاوزت ألف لاعب من مختلف الدول العربية، ما يعكس النمو المتواصل وأهمية البطولتين على المستويين الدولي والعربي.