الفجيرة تستضيف تحدي اللياقة البدنية بمشاركة نخبة أبطال العالم

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تنطلق يومي السبت والأحد المقبلين، منافسات النسخة الرابعة من تحدي بطولة «اللياقة البدنية الفجيرة 2026» (ستورم غيميز)، بإشراف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بمشاركة 200 لاعب من 40 دولة في فندق ومنتجع البحر في الفجيرة، بإجمالي جوائز 350 ألف درهم.



من جهته، أكد أحمد بن ظبوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية رئيس لجنة اللياقة البدنية، أن النسخة الجديدة من البطولة ترتقي لمستويات بدنية وفنية عالية، بعد إعلان مشاركة نخبة من اللاعبين الدوليين ومن أصحاب الخبرات، مثمناً دعم الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية وجهوده المتواصلة بتطوير رياضة اللياقة البدنية «الكروس فيت».



من جهته، أكد أحمد عبدالله آل علي مدير البطولة، مشاركة لاعبين مميزين من مختلف دول العالم من أصحاب الإنجازات ومنهم البرازيلي كليان ديسوزا المصنف 17 عالمياً والأسترالي كان بورتر والأستراليتان جمي سيموند، واميلي ديروي، إضافة إلى المشاركة المتميزة لأبطال الإمارات أحمد الشحي وشهد بودبس، إضافة إلى لاعبين مميزون آخرين وأكمل: الـ«ستورم غيميز» هي بطولة لياقة بدنية عالية المستوى، تضم مجموعة متنوعة من التحديات البدنية تشمل تمارين السرعة، القوة والتحمل، دفع الأوزان، ومهارات الجمباز في منافسة واحدة قوية، لاختبار قدرات المشاركين البدنية والتقنية، وقدرتهم على الصمود أمام أصعب التمارين.