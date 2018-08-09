ناصر اليماحي لـ «البيان»: تأخر معسكر«الأبيض» أضر بالأندية

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة في حوار خاص مع «البيان» أن تأخر إعلان برنامج الأبيض استعدادا لنهائيات كأس آسيا 2019، أحرج الأندية ووضعها في موقف لا تحسد عليه خلال المشاركات الخارجية، وكان لابد من إصدار البرنامج مبكراً حتى تتبين الأندية خارطة الطريق بوضوح.

وطالب اليماحي اتحاد الكرة بتسهيل مهمة فرقنا حتى تحقق نتائج تشرف الإمارات. وأشار اليماحي إلى أن الدوري الجديد سيكون ساخنا وسيشهد بطولتين في القمة والقاع وتوقع عودة شباب الأهلي دبي والنصر والشارقة للمنافسة على اللقب، وأكد أن الفجيرة أحسن الاستعداد للانطلاقة من أجل ضمان البقاء في الأضواء، وشدد على أهمية تطبيق سقف رواتب لأنه يحد من الفوضى والتجاوزات. ونبه إلى أن النظام الجديد لمسابقة 21 عاما يضر الفرق الأولى وطالب بإيجاد حلول.