توتنهام يقسو على مانشستر يونايتد بثلاثية في عقر داره بالدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجه توتنهام هوتسبير لطمة قوية لآمال مضيفه مانشستر يونايتد في التقدم نحو مراكز المقدمة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحقق توتنهام انتصارا ثمينا ومستحقا 3 / صفر على مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة السادسة للمسابقة، التي استضافها ملعب (أولد ترافورد).

وتقدم توتنهام بهدف مبكر حمل توقيع بيرنان جونسون في الدقيقة الثالثة، قبل أن تتضاعف معاناة مانشستر يونايتد، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد نجمه البرتغالي برونو فرنانديز في الدقيقة 42.

واستغل توتنهام النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف السويدي ديان كولوسيفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 47، فيما تكفل دومينيك سولانكي بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 77.

وبات هذا هو أول فوز لتوتنهام في معقل مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي، منذ أكتوبر 2020، حينما اكتسح الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) 6 / 1.

وارتفع رصيد توتنهام، الذي حقق فوزه الثالث في البطولة هذا الموسم والثاني على التوالي، مقابل تعادل وحيد وخسارتين، إلى 10 نقاط في المركز الثامن.

في المقابل، توقف رصيد مانشستر يونايتد، الذي تكبد خسارته الثالثة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل فوزين وتعادل وحيد، عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز