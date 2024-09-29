إيبسويتش يتعادل مع أستون فيلا ويحرمه من تقاسم قمة الدوري الإنجليزي مع ليفربول

المصدر: د ب أ

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أهدر أستون فيلا فرصة تقاسم صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع ليفربول، بعدما سقط في فخ التعادل 2 / 2 مع مضيفه إيبسويتش تاون، اليوم الأحد، في المرحلة السادسة للمسابقة.

واتسمت المباراة، التي أقيمت على ملعب (بورتمان رود) بالإثارة منذ الدقائق الأولى، حيث بادر إيبسويتش تاون بالتسجيل عن طريق ليام ديلاب في الدقيقة الثامنة، ورد أستون فيلا بهدفين حملا توقيع مورجان روجيرز وأولي واتكينز في الدقيقتين 15 و32 على الترتيب.

وتواصلت سخونة اللقاء في الشوط الثاني، بعدما عاد ديلاب لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا هدف التعادل لإيبسويتش في الدقيقة 72.

وحاول كلا الفريقين خطف هدف الفوز والحصول على النقاط الثلاث، لكن دون جدوى، ليكتفي كل منهما بالحصول على نقطة وحيدة.

وبقي أستون فيلا، الذي فاز في مبارياته الثلاث الماضية في المسابقة، بالمركز الخامس برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين خلف ليفربول (المتصدر).

في المقابل، أصبح في جعبة إيبسويتش، العائد للمسابقة بعد غياب دام 22 عاما، 4 نقاط، بعد تعادله في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالبطولة، علما بأنه مازال يبحث عن انتصاره الأول في المسابقة خلال الموسم الحالي.

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