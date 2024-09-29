أرتيتا مدرب أرسنال : هدفنا تحقيق الانتصارات ولازلنا في سبتمبر

المصدر: د ب أ

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أكد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، أن الأداء ليس مهما وذلك بعدما حقق فريقه الفوز على ليستر سيتي بنتيجة 4/2 في الدقائق الأخيرة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن أرسنال كان قريبا من فقدان نقطتين في ملعب الإمارات وذلك ،بعدما سجل مدافع ليستر جيمس جاستن هدفين عادل بهما تقدم الفريق المضيف عن طريق جابرييل مارتينلي ولياندرو تروسارد.

لكن أرسنال نجح في تسجيل الهدف الثالث عن طريق كرة سددها تروسارد واصطدمت بويلفريد نديدي لاعب ليستر سيتي قبل أن تعانق الشباك، ثم أضاف كاي هافيرتز الهدف الرابع في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بالشوط الثاني.

وسمح الفوز في الدقائق الأخيرة لرجال المدرب أرتيتا بمشاركة مانشستر سيتي في صدارة الترتيب برصيد 14 نقطة لكليهما، وذلك بعدما تعادل فريق المدرب جوسيب جوارديولا مع نيوكاسل 1/1.

وبسؤاله حول ما إذا كانت قيمة الفوز قد زادت بعد تعثر منافسه في ملعب "سانت جيمس بارك"، قال أرتيتا مبتسما: "إنها المباراة السادسة في الدوري الإنجليزي، لا زلنا في سبتمبر".

وأضاف: "نرغب في الفوز بكل مباراة، نفعل كل ما بوسعنا لحدوث ذلك ونلعب كل مباراة على حدة ،ونحاول التطور كل اسبوع، لكن بغض النظر عما نفعل، نحن لازلنا في سبتمبر".

وتابع أرتيتا: "بالطبع نسعى لتقديم الأداء المناسب للموسم ومن أجل ذلك علينا أن نواصل الفوز تلو الفوز".

وأوضح: "هذا هو المطلوب حينما ترى مستوى الفرق الأخرى في الدوري الإنجليزي، لكن يمكننا التحكم فقط فيما نفعل".

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