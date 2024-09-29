برشلونة يسقط برباعية في معقل أوساسونا بالدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

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سقط فريق برشلونة لأول مرة في مشواره ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بالخسارة أمام مضيفه أوساسونا بنتيجة 2 / 4 ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة، مساء السبت.

تقدم أوساسونا بهدفين في الشوط الأول سجلهما أنتي بوديمير وبرايان سرقسطة في الدقيقتين 18 و28.

وفي الشوط الثاني قلص برشلونة الفارق بهدف أول سجله المهاجم الشاب باو فيكتور في الدقيقة 53.

لكن الكرواتي بوديمير سجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 72 من ركلة جزاء قبل أن يختتم أبيل بريتونس رباعية أصحاب الأرض في الدقيقة 85.

وقلص النجم الشاب لامين يامال الفارق بتسجيل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 89 ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في الدوري هذا الموسم.

وكسرت هذه الخسارة سلسلة من سبعة انتصارات متتالية لبرشلونة في بطولة الدوري ليتجمد رصيده عند 21 نقطة في الصدارة.

كما منح الفريق الكتالوني فرصة ثمينة لمنافسيه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في تقليص الفارق عندما يلتقيان مساء الأحد في ختام منافسات الجولة.

ويحل ريال مدريد حامل اللقب ثانيا برصيد 17 نقطة يلاحقه أتلتيكو مدريد برصيد 15 نقطة في المركز الثالث.

أما أوساسونا فقد رفع رصيده إلى 14 نقطة ليقفز للمركز السادس متخلفا بفارق الأهداف عن فياريال ومايوركا صاحبي المركزين الرابع والخامس.

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