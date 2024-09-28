سيميوني واثق في تألق أتليتيكو أمام ريال رغم قلة وقت الراحة

المصدر: رويترز

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أبدى دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد ثقته في قدرة فريقه على الحفاظ على معنوياته مرتفعة رغم عدم وجود متسع من الوقت للراحة قبل مواجهة غريمه المحلي ريال مدريد غدا الأحد في دوري الدرجة الإسباني لكرة القدم.

وكان أتليتيكو الفريق الوحيد الذي يهزم ريال مدريد، الذي مضى في طريقه لحسم لقب الدوري، لكن الخسارة أمام فريق سيميوني في كأس ملك إسبانيا حرمته من الفوز بثلاثية من الألقاب.

وأبلغ سيميوني الصحفيين اليوم السبت "تغير الكثير منذ ذلك الحين. إنه جانب تطورنا فيه كثيرا ولهذا تطور الفريق بهذه الصورة ويلتزم بمثل هذه المعايير الرفيعة.

"الجانب الذهني هو الطاغي. بخلاف الجانب البدني، الذي قد يكون له تأثير في بعض الأحيان، الحافز سلاح فعال في كل مناحي الحياة".

وقبل المواجهة حظي لاعبو ريال مدريد براحة يومين أكثر من غريمه المحلي الذي لعب أمام مضيفه سيلتا فيجو يوم الخميس، فيما خاض ريال مباراته يوم الثلاثاء أمام ألافيس في الدوري.

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى صعوبة التحضير للمباريات في ظل تكدس جدول المنافسات، بعدما قال سابقا إنه يعمل على تخفيف الحمل على اللاعبين خلال التدريبات.

وقال سيميوني "يصعب تغيير الأمور في يومين، بناء على ما كنا نقوم به. لا زلنا نسعى لتحقيق التوازن، نتأقلم وننجح في مساعينا بشكل أو بآخر. لكن حقيقي أننا نحتاج وقتا أطول.

"نتقبل الوضع كما هو. قلنا من قبل عندما واجهنا أتليتيك بيلباو بقبل نهائي (كأس الملك)، عندما حظي المنافس بخمسة أيام راحة وكان أمامنا يومان. لا أحد يعبأ".

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