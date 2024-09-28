مانشستر سيتي يتعادل مع نيوكاسل وبات مهددا بفقدان صدارة الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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أصبح فريق مانشستر سيتي مهددا بفقدان صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب تعادله مع مضيفه نيوكاسل 1 /1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت بالجولة السادسة من المسابقة.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله جوسكو جفارديول في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، سجل نيوكاسل هدف التعادل عن طريق أنتوني جوردون في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 14 نقطة، بفارق نقطتين أمام ليفربول وأستون فيلا، وثلاث نقاط أمام أرسنال.

ويلتقي ليفربول مع مضيفه وولفرهامبتون في وقت لاحق من اليوم، فيما يلعب أستون فيلا مع إبسويتش تاون غدا الأحد، كما يلتقي أرسنال مع ليستر سيتي في وقت لاحق من اليوم أيضا.

في المقابل، رفع نيوكاسل رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس.

وبات هذا التعادل هو الثاني على التوالي لمانشستر سيتي في الدوري الممتاز مقابل الفوز في أربع مباريات، فيما أصبح هذا التعادل هو الثاني لنيوكاسل في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والخسارة في مباراة.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وحاول الفريقان فرض سيطرتهما على منطقة وسط الملعب من أجل اتخاذها كقاعدة لشن الهجمات وهو ما أدى لانحصار اللعب في وسط الملعب واختفاء المحاولات الخطيرة على المرميين في الدقائق الأولى من اللقاء.

وبمرور الوقت بدأ فريق نيوكاسل في فرض سيطرته على مجريات اللقاء وبادر بشن هجمات متتالية على مرمى مانشستر سيتي، الذي تراجع لوسط ملعبه واعتمد على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

ورغم المحاولات الهجومية للفريقين لكنهما فشلا في تشكيل خطورة حقيقية على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وبمرور الوقت، تخلى فريق مانشستر سيتي عن حذره الدفاعي وبدأ مبادلة نيوكاسل للهجمات، ولكن كلاهما فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر ليظل اللعب منحصرا في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 35، والتي شهدت تسجيل مانشستر سيتي لهدف التقدم عندما مرر جاك جريليش الكرة إلى جوسكو جفارديول داخل منطقة جزاء نيوكاسل ليسدد كرة أرضية متقنة لتعانق كرته الشباك.

بعد الهدف، بادل فريق نيوكاسل الهجمات لمانشستر سيتي لكنهما فشلا في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وكاد نيك بوب، حارس نيوكاسل، ان يتسبب في أن دخول مرماه الهدف الثاني، في الدقيقة 40، عندما خرج من منطقة الجزاء ليمرر الكرة لكنه أوصلها بالخطأ إلى إلكاي جويندوجان، لاعب مانشستر سيتي، الذي انطلق بالكرة ثم سددها باتجاه المرمى ولكن بوب عاد سريعا وتصدى للكرة.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف فريق مانشستر سيتي من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثان يؤمن به تقدمه، وهو ما أدى لتراجع فريق نيوكاسل لوسط ملعبه والاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

وعلى عكس سير اللعب وبالتحديد في الدقيقة 56 احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق نيوكاسل عندما استلم أنتوني جوردون كرة بينية من برونو جيماريش، ليدخل منطقة الجزاء حيث أصبح في مواجهة الحارس إيدرسون مورايس، الذي اضطر لعرقلته لإيقاف الهجمة.

وسدد جوردون ركلة الجزاء بنجاح مسجلا هدف التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 58.

بعد الهدف، تخلى نيوكاسل عن حذره الدفاعي وبادر بشن هجمات على مرمى مانشستر سيتي بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل، لم يتراجع مانشستر سيتي لوسط ملعبه وبادل نيوكاسل للهجمات.

وكاد مانشستر سيتي أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 71 عندما لعبت تمريرة خلف المدافعين إلى إرلينج هالاند، داخل منطقة جزاء نيوكاسل، لكن بوب خرج من مرماه وأبعد الكرة قبل أن يسددها هالاند.

وفي الدقيقة 73 أهدر فيل فودين فرصة تسجيل الهدف الثاني لمانشستر سيتي عندما هيأ هالاند الكرة إلى فودين داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية قوية تصدى لها بوب على مرتين.

بعدها، كثف فريق مانشستر سيتي من محاولاته لهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، ولكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من لاعبي نيوكاسل، الذي اعتمدوا أيضا على شن الهجمات المرتدة.

وكاد مانشستر سيتي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة عندما سدد برناردو سيلفا كرة قوية من داخل منطقة جزاء نيوكاسل لكن بوب تألق وحولها لركلة ركنية لكنها لم تستغل.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الثاني بدون جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء فارضا التعادل 1/1 بين الفريقين.

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