أنشيلوتي: ريال مدريد يسعى للثأر من هزيمتي الموسم الماضي أمام أتليتيكو

المصدر: رويترز

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قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد اليوم السبت إن فريقه يسعى لتجاوز هزيمتين وحيدتين تعرض لهما الموسم الماضي أمام منافسه أتليتيكو مدريد الذي يحل حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ضيفا عليه غدا الأحد.

ويزور فريق المدرب أنشيلوتي ملعب ميتروبوليتانو، الذي تلقى فيه خسارته الوحيدة في الدوري الموسم الماضي بنتيجة 3-1 في سبتمبر ، ورغم أن ريال مدريد ظل بدون خسارة لمدة 39 مباراة في المسابقة منذ ذلك الحين فإنه أخفق في التغلب على أتليتيكو في مباراة الإياب التي انتهت بالتعادل 1-1.

وحظى ريال مدريد بموسم مذهل بكل المقاييس، بعدما فاز بالدوري الإسباني للمرة 36 ودوري أبطال أوروبا للمرة 15، لكن أتليتيكو فريق المدرب دييجو سيميوني حطم آماله في التتويج بالثلاثية عندما أقصاه من دور 16 في كأس ملك إسبانيا.

وأبلغ أنشيلوتي الصحفيين "من الواضح أن علينا تجنب أخطاء الموسم الماضي. التعلم من ذلك سيكون مفيدا في مباراة الغد. إنه ملعب صعب.

"أعتقد أن أتليتيكو تحسن كثيرا، لقد تعاقدوا مع العديد من اللاعبين الجيدين وأعتقد أنهم سيقاتلون حتى النهاية من أجل لقب الدوري معنا ومع برشلونة".

وعزز أتليتيكو تشكيلته بالتعاقد مع لاعبين أمثال كونور جالاجر وخوليان ألفاريز، ويحتل المركز الثالث في الدوري برصيد 15 نقطة من سبع مباريات، مبتعدا بفارق نقطتين عن ريال مدريد ثاني الترتيب وست نقاط عن برشلونة المتصدر.

وأضاف المدرب الإيطالي "أصبح فريقنا متحدا وأكثر فعالية ومباراة الغد اختبار مهم للغاية. ستكون مباراة ممتعة ومتكافئة لأن الفريقين يتمتعان بالكثير

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