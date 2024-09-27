بالاك: مباراة بايرن وليفركوزن مفصلية في تحديد المنافسة على الدوري الألماني

المصدر: د ب أ

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يرى مايكل بالاك، قائد منتخب ألمانيا لكرة القدم السابق، أن المباراة المرتقبة بين بايرن ميونخ وضيفه باير ليفركوزن (حامل اللقب) ربما تكون حاسمة في صراع القمة ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، رغم توقيتها المبكر.

ويلتقي الفريقان غدا السبت على ملعب (أليانز أرينا)، معقل بايرن، في قمة مباريات المرحلة الخامسة للمسابقة، التي توج بها ليفركوزن للمرة الأولى في تاريخه، منهيا سيطرة بايرن على البطولة، التي استمرت على مدار 11 موسما متتاليا.

وقال بالاك، الذي لعب لكلا الفريقين خلال مسيرته الكروية الحافلة، لصحيفة (كولنر شتاتنزايجر) الألمانية اليوم الجمعة "ستكون مباراة مفصلية فيما يتعلق بكيفية سير الدوري على الأرجح هذا الموسم".

ويتربع بايرن على قمة ترتيب بوندسليجا حاليا، برصيد 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في لقاءاته الأربعة الأولى بالمسابقة هذا الموسم، حيث يتفوق بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه ليفركوزن، الذي أحرز اللقب في الموسم الماضي، وبات أول فريق في التاريخ يفوز بالبطولة دون أن يتلقى أي خسارة خلال مشواره بها.

أضاف بالاك (48 عاما) "إذا فاز بايرن فسيكون من الصعب للغاية على المنافسين وليس ليفركوزن فقط اللحاق به. إنني مقتنع بذلك".

وأوضح "ولكن إذا فاز ليفركوزن فإن الكثير من الأمور سوف تتغير في بايرن وسيظهر أدائهم السابق بشكل مختلف".

ولم يشعر بالاك بالدهشة من أداء بايرن القوي في بداية الموسم الحالي تحت قيادة مديره الفني الجديد البلجيكي فينسنت كومباني.

وصرح النجم الألماني المعتزل "أعرف هذا من تجربتي الشخصية. عندما يأتي مدرب جديد وخاصة مع فريق كبير مثل بايرن، فهناك انطلاقة جديدة".

وأكد بالاك "يتعين على جميع اللاعبين إثبات أنفسهم للمدرب الجديد وهذا دائما ما يؤدي للحصول على نسب إضافية ويجب أن يساهم دائما في تحسن الأداء، على الأقل في الأسابيع والأشهر الأولى".

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