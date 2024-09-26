ليفربول يقسو على وست هام وأرسنال يسحق بولتون بكأس الرابطة الإنجليزية

المصدر: رويترز

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سجل ديوجو جوتا وكودي جاكبو هدفين لكل منهما ليقودا ليفربول حامل اللقب إلى فوز عريض 5-1 على وست هام يونايتد في ملعب أنفيلد أمس، وبلوغ الدور الرابع في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، في عرض قوي آخر لفريق المدرب أرنه سلوت.

وسجَّل محمد صلاح الهدف الخامس لصالح ليفربول الذي تأخر في النتيجة وواجه بعض اللحظات الصعبة قبل أن يبتعد بفارق مريح.

وقال سلوت: "أشعر أننا سيطرنا على أغلب فترات المباراة استحوذنا على الكرة لجزء كبير من المباراة وخاصة في الشوط الأول".

كما سحق أرسنال ضيفه بولتون واندرارز المنافس في الدرجة الثالثة بنتيجة 5-1 في المباراة الأخرى التي أقيمت بالبطولة مساء أمس.

وافتتح وست هام، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد حصول إدسون ألفاريز على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 76، التسجيل في أنفيلد عندما حاول واتارو إندو تشتيت ركلة ركنية وارتدت الكرة من جاريل كوانساه وتجاوزت حارس المرمى كويفين كيليهر إلى هدف بالخطأ في مرماه.

لكن احتفالات وست هام لم تدم طويلاً عندما أدرك جوتا التعادل بعد أربع دقائق، بعدما ارتقى ليحول تسديدة فيدريكو كييزا برأسه إلى داخل المرمى.

وأضاف جوتا الهدف الثاني في الدقيقة 49 عندما قابل تمريرة كورتيس جونز بتسديدة منخفضة مباشرة.

وقال جوتا لشبكة سكاي سبورتس البريطانية: "من المهم عندما تكون متأخراً أن تسجل هدف التعادل بأسرع ما يمكن وأن تسجل في أنفيلد، إنه أمر خاص دائماً، وأنا سعيد بمساعدة الفريق".

وجعل محمد صلاح نجم ليفربول النتيجة 3-1 في الدقيقة 74 عندما وضع كرة مرتدة من الحارس إلى داخل الشباك بعد تسديدة أليكسيس ماك أليستر، وحصل ألفاريز على بطاقة حمراء بعد دقيقتين عندما حصل على الإنذار الثاني إثر عرقلة متأخرة.

وأضاف جاكبو هدفين آخرين في الدقيقتين 90 و93 ليعزز تقدم ليفربول، وجاء الأول بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من داروين نونيز.

وقال يولن لوبتيجي، مدرب وست هام: "لم نلعب بشكل جيد في آخر 20 دقيقة. بذل اللاعبون جهداً كبيراً. أنا آسف لجماهيرنا".

وفاز ليفربول بلقب كأس الرابطة للمرة العاشرة وهو رقم قياسي في الموسم الماضي، وكان آخر لقب يحققه المدرب يورجن كلوب مع الفريق قبل رحيله في نهاية الموسم.

وواصل الفريق الأداء القوي تحت قيادة مدربه سلوت، إذ يحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي بعد خمس مباريات. كما افتتح مشواره في دوري أبطال أوروبا بفوز على ميلان الأسبوع الماضي.

وقال جوتا: "لقد خسرنا مرة واحدة فقط. ما زلنا نتقدم، وما زلنا نطور أفكارنا، ولكن فقط من خلال الفوز بالمباريات تصبح أفضل، لذلك نحن سعداء. إنه أمر صعب ولكننا نريد الفوز مرة أخرى بكل تأكيد، نحن الفريق حامل اللقب".

ثنائية نوانيري

سجل إيثان نوانيري (17 عاماً) أول هدفين له مع أرسنال في أول مشاركة له كأساسي مع الفريق، كما سجل رحيم سترلينج هدفه الأول مع الفريق. وسجل ديكلان رايس وكاي هافرتس أيضا على ملعب الإمارات، بينما سجل آرون كولينز هدف بولتون الوحيد.

وفي أعقاب التعادل الصعب 2-2 في الدوري مع مانشستر سيتي يوم الأحد، أجرى مدرب أرسنال ميكل أرتيتا تعديلات على تشكيلته، ومنح نوانيري وحارس المرمى جاك بورتر (16 عاما) أول مشاركة لهما.

وافتتح رايس التسجيل بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 16 قبل أن يثبت نوانيري نفسه في الدقيقة 37، مستغلا تمريرة عرضية من سترلينج ليضع الكرة في المرمى الخالي من مسافة قريبة.

سجل نوانيري هدفه الثاني في المباراة بعد فترة وجيزة من نهاية الاستراحة عندما حاول بولتون الخروج للهجوم ومرر رايس الكرة إلى اللاعب الشاب الذي وضعها بسهولة في الشباك.

وحسم سترلينج، المعار من تشيلسي، وهافرتس المباراة بهدفين آخرين في الدقيقتين 64 و77.

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