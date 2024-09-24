اليويفا يوضح موقفه من استضافة ميلانو لنهائي دوري أبطال أوروبا للرجال 2027

المصدر: رويترز

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قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الثلاثاء إن نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2027 لن يقام في ميلانو وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل ملعب سان سيرو.

وقال اليويفا في بيان "نظرا لأن بلدية ميلانو لا تستطيع ضمان عدم تأثر ملعب سان سيرو ومحيطه بأعمال التجديد في فترة نهائي دوري أبطال أوروبا 2027 فقد تقرر عدم إسناد النهائي إلى ميلانو".

وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه أعاد فتح "عملية تقديم العطاءات لاختيار ملعب مناسب ومن المتوقع اتخاذ القرار في مايو أو يونيو 2025".

وسيقام نهائي 2026 في بودابست.

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