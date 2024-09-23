أنشيلوتي قبل مباراته رقم 300: سأبقى فترة طويلة في ريال مدريد

المصدر: رويترز

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قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد اليوم الاثنين إنه لا يخطط للاعتزال بينما يستعد لخوض مباراته 300 مع الفريق في مواجهة ألافيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم غدا الثلاثاء.

وقال المدرب الإيطالي (65 عاما) إنه سيفضل البقاء في العاصمة الإسبانية لعدة سنوات مقبلة. وذلك بعد عام كامل بدون هزيمة في الدوري وموسم مميز (2023-2024) قاد خلاله ريال مدريد للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي.

وقال أنشيلوتي، الذي يقضي فترته الثانية في ريال مدريد، في مؤتمر صحفي قبل مباراة الغد "لا أفكر في مستقبلي على الإطلاق، أعشق مهنتي.

"كنت محظوظا بما يكفي لتدريب أندية عظيمة، غدا ستكون مباراتي 300 مع أفضل ناد في العالم، إنه أمر مميز أن أجلس على مقاعد البدلاء مع هذا الفريق في 300 مباراة، إنها ليست معجزة تماما لكنها تكاد تكون كذلك.

"بالتأكيد لا يمكن مقارنة تعبي بتعب اللاعبين. يوجد ضغط ومسؤولية لكنني أحب ذلك. في الوقت الحالي لا أرى أن فترتي انتهت، وأود البقاء هنا عدة سنوات مقبلة".

وخسر ريال مدريد مرتين فقط الموسم الماضي أمام وكان ذلك أمام غريمه المحلي أتليتيكو مدريد، إذ خسر 3-1 في الدوري في 24 سبتمبر 2023 و4-2 في الوقت الإضافي لمباراة دور الستة عشر بكأس ملك إسبانيا في يناير كانون الثاني الماضي.

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