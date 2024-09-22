ليفاندوفسكي ورافينيا يقودان برشلونة للفوز 5-1 على فياريال

المصدر: رويترز

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سجل كل من المهاجمين روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا ثنائية ليقودا برشلونة للفوز 5-1 على مضيفه فياريال اليوم الأحد ومواصلة حصد العلامة الكاملة بتحقيق الانتصار السادس على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وسجل ليفاندوفسكي هدفين خلال أول 35 دقيقة من المباراة ثم قلص فياريال الفارق بهدف سجله أيوزي بيريز لكن بابلو توري أضاف الهدف الثالث لبرشلونة في الشوط الثاني ثم سجل زميله رافينيا ثنائية للفريق في وقت متأخر من المباراة.

وخرج حارس المرمى مارك-أندريه تير شتيجن من صفوف برشلونة قبيل نهاية الشوط الأول، إذ سقط الحارس الألماني مصابا وبدا يعاني من الألم خلال نقله على محفة طبية إلى خارج الملعب.

وينفرد برشلونة بصدارة ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة وبفارق أربع نقاط أمام حامل اللقب ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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