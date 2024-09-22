مانشستر سيتي يتعادل بشق الأنفس مع أرسنال في قمة مثيرة بالدوري الإنجليزي

المصدر: رويترز

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أحرز جون ستونز هدفا قرب نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع ليقتنص التعادل 2-2 لفريقه مانشستر سيتي مع عشرة لاعبين من ضيفه أرسنال ليظل في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد معركة شرسة ضد منافسه اللدود على اللقب.

والتعادل في مباراة شرسة أكثر منها مباراة في الشطرنج جعلت رصيد فريق المدرب بيب جوارديولا 13 نقطة من خمس مباريات فيما يحتل فريق المدرب ميكل أرتيتا المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

ووضع إرلينج هالاند مانشستر سيتي في المقدمة في الدقيقة التاسعة عندما أرسل سافينيو تمريرة بينية رائعة اندفع لها المهاجم النرويجي فارع الطول ليهز شباك الحارس ديفيد رايا.

وألغى الإيطالي ريكاردو كالافيوري هدف هالاند بهدفه الأول مع أرسنال بتسديدة من مسافة 20 مترا في الدقيقة 22. وفاجأ أرسنال أصحاب الأرض بركلة حرة بينما كان لاعبو سيتي يستعدون ليركل جوارديولا كرسيه بعنف.

ووضع جابرييل الضيوف في المقدمة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عندما قفز عاليا ليحول تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها بوكايو ساكا بضربة رأس إلى المرمى.

ولعب أرسنال بعشرة لاعبين بعد حصول البلجيكي لياندرو تروسار على البطاقة الصفراء الثانية وطُرد قبل نهاية الشوط الأول مباشرة بسبب ركله للكرة وتأخير استئناف اللعب.

وبدا الفريق اللندني في طريقه لتحقيق فوزه الأول على ملعب الاتحاد منذ عام 2015 قبل أن يسجل ستونز هدف التعادل من مسافة قريبة في الدقيقة 98.

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