إرلينج هالاند يسجل هدفه رقم 100 بقميص مانشستر سيتي الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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احتفل النجم النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بلحظة استثنائية خلال مواجهة أرسنال في قمة الجولة الخامسة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد.

هز هالاند الشباك بعد مبكر بعد مرور تسع دقائق من المباراة التي تقام على ملعب الاتحاد معقل فريقه، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

كما يعد هذا الهدف هو رقم 100 للمهاجم النرويجي في 105 مباراة بقميص مانشستر سيتي منذ الانضمام إلى صفوفه في صيف، 2022 قادما من نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

ووصل إرلينج هالاند إلى 73 هدفا في 71 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، علما بأنه فاز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولة في الموسمين الماضيين.

وتعادل هالاند مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، ونجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق، في كونهما أسرع لاعبين يسجلان 100 هدف مع أحد فرق الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وحل المهاجم النرويجي رابعا في قائمة الهدافين تحت قيادة المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي.

ويسبق إرلينج هالاند في هذه القائمة كل من رحيم سترلينج 120 هدفا وسيرجيو أجويرو 124 هدفا بقميص مانشستر سيتي، بينما يعتليها النجم الأرجنتيني بتسجيل 211 هدفا بقميص برشلونة الذي قاده جوارديولا في أربعة مواسم خلال الفترة بين عامي 2008 و2012.

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