هاري كين: بايرن ميونخ لن يستسلم أمام شغفي بتسجيل الأهداف

المصدر: د ب أ

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أكد هاري كين الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا أن فريقه بايرن ميونخ الألماني لن يستسلم أمام شغفه بتسجيل الأهداف، بعدما أصبح أكثر اللاعبين الإنجليز تسجيلا للأهداف في البوندسليجا.

واكتسح بايرن ميونخ مضيفه فيردبر بريمن 5 /صفر أمس السبت محققا فوزه الرابع على التوالي ليعزز موقعه في الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

وواصل النادي البافاري تألقه اللافت تحت قيادة مدربه البلجيكي فينسنت كومباني، حيث سجل الفريق 20 هدفا في أخر ثلاث مباريات، بفوزه على هولشتاين كيل 6 /1 في البوندسليجا ثم انتصاره الكاسح على دينامو زغرب الكرواتي 9 /2 في دوري أبطال أوروبا قبل الفوز بخماسية على بريمن.

وسجل كين الهدف الثالث للنادي البافاري ، محرزا هدفه الـ41 في البوندسليجا ليتخطى إنجاز مواطنه جادون سانشو الذي سجل 40 هدفا مع بوروسيا دورتموند، ويصبح بذلك اللاعب الإنجليزي الأكثر تسجيلا للأهداف في الدوري الألماني.

وقال كين في تصريحات صحفية "كان أسبوعا رائعا، التهنئة للرفاق على العقلية السليمة والأداء الجيد".

وأضاف "الطريقة التي لعبنا بها سواء كانت الكرة في حوزتنا أم لا، هي طريقة نريد أن نظهرها في باقي المباريات أيضا، لقد واصلنا الضغط حتى بعد تسجيل الهدفين الثاني والثالث، نحن بايرن ميونخ".

وانتقل كين للحديث عن مواجهة القمة التي تنتظر فريقه الأسبوع المقبل أمام باير ليفركوزن حامل اللقب، وقال "ستكون بكل تأكيد مباراة مختلفة أمام ليفركوزن، لقد أظهروا في الموسم الماضي مدى قوتهم، ستكون مباراة صعبة".

وختم المهاجم الإنجليزي حديثه بالقول "علينا أن نظهر نفس العقلية وتعطشنا للنجاح، مثلما فعلنا هنا في مبارياتنا السابقة، نحن نلعب على ملعبنا ، إنه أكتوبر، وستكون مباراة رائعة".

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