تن هاج يتحسر على تعادل مانشستر يونايتد مع كريستال بالاس ويثني على أونانا

المصدر: د ب أ

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يرى الهولندي إريك تن هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد أن الفرص الكثيرة الضائعة في الشوط الأول ساهمت في في تعادل فريقه مع مضيفه كريستال بالاس سلبيًا مساء السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأثنى تن هاج على سيطرة لاعبي يونايتد وتحكمهم في إيقاع اللعب، كما أشاد بالحارس أندريه أونانا على التصديين المذهلين اللذين قام بهما في الشوط الثاني.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر يونايتدعن تن هاج قوله "عندما لا نفوز لا أكون سعيدًا؛ كان يجب أن نفوز، لقد قمنا بافتراسهم في الشوط الأول، ويمكنني القول إن الشوط الثاني كان متوازنًا. كان يجب أن نسجل هدفًا أو هدفين في الشوط الأول".

وأضاف "قدمنا أداءً جيدًا جدًا بالكرة وبدونها، وفرضنا سيطرة كاملة على مجريات المباراة... لكن المباريات تحسم داخل منطقة الجزاء، لذا كان علينا أن نكون أكثر حسمًا، لقد سنحت لهم فرصة خطيرة في الدقيقة 44، وهذا الفرصة كانت نتيجة ارتكابنا خطأ دفاعيا، وقتها كان يجب أن نكون متقدمين بهدفين أو ثلاثة".

وأوضح المدرب الهولندي ""لقد أغلقوا المساحات في وسط الملعب، وقاموا بعدد من الهجمات المرتدة، وجدنا صعوبة في الاختراق، وفي المقابل قاموا بالركض في المساحات وشنوا هجمات مرتدة خطيرة، أندريه أونانا قام بتصديين رائعين أيضًا".

وأكد "مهمة حارس المرمى تكون صعبة في الوقت الذي تحتاج فيه لتألقه، دين هندرسون (حارس كريستال بالاس) قدم مباراة كبيرة للغاية وقام بعدد كبير من التصديات، أندريه أيضًا كان في المكان المناسب عندما احتجنا إليه، وقام بتصدي بارع. الجميع يرون الآن كم هو حارس رائع، إنه سريع وردات فعله جيدة جدًا، وشاهدنا كيف برهن على ذلك بالتصدي الذي قام به في الشوط الثاني".

وأشار "لقد قمنا بعمل كبير في التنظيم الدفاعي كفريق، عملنا أيضًا على جانب الضغط وجنينا ثمار هذا العمل؛ تحسن مردودنا أيضًا في جانب السيطرة والتحكم في الكرة، وهذا يصعب المهمة على المنافسين".

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