استقالة رئيسة روما التنفيذية بسبب غضب الجماهير من إقالة دي روسي

المصدر: رويترز

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قال نادي روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد إن الرئيسة التنفيذية للنادي لينا سولوكو استقالت من منصبها بسبب غضب الجماهير من إقالة المدرب دانييلي دي روسي يوم الأربعاء الماضي.

وقال روما في بيان قصير عبر موقعه على الإنترنت "نشكر لينا على خدماتها المخلصة خلال فترة حرجة بالنسبة للنادي ونتمنى لها التوفيق في المستقبل".

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الشرطة كانت تقيم ما إذا كانت سولوكو تحتاج إلى تعزيزات أمنية بعد ظهور لافتة تهديد لها في ملعب تدريب النادي.

وتعرضت المحامية الرياضية اليونانية للنصيب الأكبر من غضب الجماهير بسبب إقالة دي روسي من منصبه بعدما قاد روما في أربع مباريات بالدوري هذا الموسم ولم يحقق الفوز في أي منها.

وتولى دي روسي، الذي أمضى نحو عقدين من الزمن كلاعب في روما، منصب مدرب الفريق في يناير الماضي بعد إقالة جوزيه مورينيو.

وتولى المدرب السابق لتورينو إيفان يوريتش المسؤولية بدلا منه وسيستهل مشواره مع الفريق عندما يستضيف روما فريق أودينيزي اليوم الأحد.

وعينت عائلة فريدكين الأمريكية مالكة نادي روما سولوكو في منصبها في أبريل نيسان 2023. وكانت في السابق الرئيسة التنفيذية لنادي أولمبياكوس اليوناني.

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