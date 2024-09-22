إنريكي يتحسر على تعادل سان جيرمان مع ريمس بالدوري الفرنسي

المصدر: د ب أ

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تحسر الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان على تعادل فريقه مع مضيفه ستاد ريمس 1/1، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الفرنسي لكرة القدم، لكنه أثنى على أداء فريقه.

وتقدم ريمس عن طريق كايتو ناكامورا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك عثمان ديمبلي التعادل في الدقيقة 68 لباريس سان جيرمان.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، وذلك بعدما أوقف ريمس سلسلة انتصارته حيث فاز في أول أربع مباريات.

وقال إنريكي "إنه أمر قاس، لقد بدأت المباراة بسيطرة مطلقة من جانبنا، في الوقت الذي تراجع فيه المنافس لوسط ملعبه".

وأضاف "لقد سجلوا هدفا من أول هجمة مرتدة لهم بعد أن حالفهم بعض الحظ، هذا منحهم الثقة للدفاع في الوقت الذي لاحت لنا بعض الفرص لإدراك التعادل، لكننا لم نفلح في استغلالها".

ونقل الموقع الرسمي لسان جيرمان عن إنريكي قوله "لقد نجحنا في الشوط الثاني وأعتقد أننا نستحق التعادل على الأقل، أعتقد أننا كان بمقدورنا الفوز بالنظر إلى عدد الفرص التي لاحت لنا ، لكن هذه هي كرة القدم".

وأشار "كان من الممكن أن نخسر في اللحظات الأخيرة، لذا أنا سعيد للغاية بالأداء وعقلية الفريق، أعتقد أنه من الصعب للغاية الفوز هنا وأننا في حاجة لمواصلة العمل".



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