الأهلي يكرر فوزه على جورماهيا ويتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

المصدر: رويترز

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كرر الأهلي المصري حامل اللقب فوزه 3-صفر على جورماهيا الكيني في إياب الدور التمهيدي الثاني ليتأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وهي نفس النتيجة التي حققها في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي في نيروبي.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 23 عن طريق مدافعه رامي ربيعة بعدما استغل تمريرة عرضية متقنة من المغربي يحيى عطية الله ليضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة.

وسجل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي الهدف الثاني في الدقيقة 54 مستغلا تمريرة من عطية الله ليضع الكرة بسهولة في الشباك.

وسجل البديل طاهر محمد طاهر الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية من مسافة قريبة.

وغلب الحماس على أداء لاعبي الأهلي في أول ربع ساعة من المباراة مع سيطرة أكبر على الكرة لكن دون خطورة على مرمى الفريق الكيني.

وأهدر لاعبو الأهلي الكثير من الفرص السهلة للتسجيل على مدار شوطي المباراة، في غياب تام من الفريق الكيني الذي لم يتمكن من مجاراة أصحاب الأرض.

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