غوارديولا : مباراة مانشستر سيتي وأرسنال لن تحسم سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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يعتقد جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن مباراة فريقه أمام أرسنال غدا الأحد، ليست فرصة مبكرة لحسم صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن مانشستر سيتي، حامل اللقب، لديه الفرصة للابتعاد بقمة جدول الترتيب بفارق خمس نقاط أمام أرسنال، أقرب ملاحقيه في الموسمين الماضيين، من خلال الفوز بالمباراة التي تجمعهما على استاد الإتحاد .

ويشعر عوارديولا أنه من المبكر للغاية استخلاص أي استنتاجات طويلة الأمد من مباراة، مشيرا إلى أنه يولي اهتماما أكبر بنتائج الفريق ككل هذا الموسم.

وقال غوارديولا :"في مرحلة مبكرة من الموسم، لا يعد الأمر أكثر من مجرد تحسين مزاج الفريق في المباريات المقبلة".

وأضاف :"فيما يتعلق بجدول الترتيب الأمر غير مهم للغاية. سيكون مهما عندما نزور لندن في النصف الثاني من الموسم".

وأردف :"إنه أمر مهم ولكن من حيث الفوز أو الخسارة للقب الدوري الإنجليزي فالأمر ليس مهما. بعد مرور خمس جولات فقط فالأمر ليس مهما".

وأكد :"ولكن إذا فكرنا أن الفوز على أرسنال، بالجودة التي يمتلكها، ليس مهما، سنكون على خطأ".

وتمكن مانشستر سيتي من التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي بفارق نقطتين أمام أرسنال، بعدما استمر الصراع على اللقب حتى المباراة الأخيرة للدوري.

ولكن غوارديولا لا يعتزم حتى ذكر تأثير الانتصار المحتمل على جدول الترتيب للاعبيه.

وقال :"لماذا أخبرهم وهم يعرفون بالفعل؟ يرون الجدول، هم يعرفون. لا يوجد حافز في الفوز من أجل توسيع الفارق لخمس نقاط بعد مرور خمس جولات".

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