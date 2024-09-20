فيفا يحتفي بنسخة 2024 من كأس العالم للمشردين

المصدر: د ب أ

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سلط الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الضوء على نسخة عام 2024 من بطولة كأس العالم للمشردين والتي ستنطلق غدا السبت في العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

وقال (فيفا) إن البطولة ستقام للمرة الأولى في آسيا من خلال استضافة كوريا الجنوبية لها، وهي التي استضافت بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2002 بالاشتراك مع اليابان.

وأضاف أن مؤسسة كأس العالم للمشردين تساعد 100 ألف شخص حول العالم وتقدم لهم المساعدة والعون، مشيرا إلى أنه يمكن للفرد المشاركة لمرة واحدة بالبطولة حسب القواعد.

وتهدف هذه القاعدة التي لا تسمح بالمشاركة إلّا مرّة واحدة إلى تمكين أكبر عدد ممكن من الأشخاص من الاستفادة من هذه الفرصة بهدف الانطلاق مجدداً في حياتهم، ومن هنا تأتي فلسفة هذه البطولة وقوتها، فهي تسعى إلى إحداث تغيير حقيقي في حياة جميع المشاركين فيها.

وأوضح أن بطولة كأس العالم للمشردين تنقسم إلى فئتين، حيث تجمع البطولة منتخبات الرجال ومنتخبات أخرى مؤلفة من رجال ونساء، فيما تقام بطولة كأس العالم للمشردات من منتخبات مؤلفة من النساء فقط.

وتابع أن البطولة تمنح الفرصة للمشردين المشاركين فرصة السفر والتعرف على ثقافات جديدة عبر زيارة أجمل الأماكن في العالم، وفي النسخ الثمانية عشرة الماضية، حطّت البطولة رحالها تحت برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس، وعلى شواطئ ريو دي جانيرو البرازيلية وكايب تاون في جنوب أفريقيا وفي ميلانو الإيطالية وإدنبره الاسكتلندية وأمستردام الهولندية وملبورن الأسترالية والعاصمة التشيلية سانتياجو.

وحقق المنتخب المكسيكي الفوز بأكبر عدد من الألقاب في تاريخ نسخ بطولات الرجال، حيث فاز باللقب أربع مرات أعوام 2015 و2016و2018 و2019، ثم يأتي خلفه منتخب تشيلي الذي حقق اللقب ثلاث مرات أعوام 2012 و2014و2023، متساويا مع البرازيل أصحاب اللقب أعوام 2010 و2013و2017.

وفاز المنتخب الإيطالي باللقب مرتين عامي 2004 و2005 متساويا مع اسكتلندا أبطال نسختي 2007 و2011.

أما في كأس العالم للمشردات، تتفوق المكسيك مجددا بعد تحقيقها اللقب ثماني مرات من أصل 12 نسخة منذ إقامة البطولة عام 2008، وتأتي خلفا منتخبات تشيلي وكينيا والبرازيل وزامبيا الفائزة باللقب مرة واحدة فقط.

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