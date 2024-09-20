أنشيلوتي يدعم جهود اللاعبين لتغيير "مستقبل كرة القدم"

المصدر: د ب أ

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حرص كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم على دعم جهود اللاعبين لتغيير "مستقبل كرة القدم".

وذكرت وكالة الانباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن رودري، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، اقترح إمكانية قيام لاعبي كرة القدم بإضراب بسبب المطالب المفروضة عليهم من خلال زيادة المباريات في جدول مزدحم، وأبدى أنشيلوتي تعاطفه مع مطالبهم.

وخلال حديثه في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قبل مواجهة إسبانيول غدا السبت، قال المدرب الإيطالي:" كرة القدم تحتاج إلى التأمل لأن الهدف هو لعب عدد أقل من المباريات لتجنب الإصابات. اللاعبون ليس لديهم مشكلة في خفض رواتبهم إذا لعبوا أقل".

وأضاف:"لن تتسبب الشكاوى التي تقدم بها المدربون واللاعبون في تغيير أي شيء في أجندة الموسم الحالي . ولكن من المهم للهيئات مثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ورابطة الدوري الإسباني والاتحاد الدولي للعبة (فيفا) التفكير في هذا الأمر. يجب أن يدركوا أن اللاعبين يشعرون بالتعب".

وأردف :"لسوء الحظ، أجندة هذا الموسم لن تتغير. اللاعبون يفكرون بشأن تغيير مستقبل كرة القدم، وأعتقد أن هذا صائب".

في الوقت نفسه، يركز الريال على مهمة محاولة اللحاق بفريق برشلونة، متصدر جدول الترتيب، والذي بالفعل يتصدر جدول الترتيب بفارق أربع نقاط أمام الريال وأتلتيكو وفياريال.

واحتاج الريال لتسجيل هدفين في الدقائق الأخيرة للفوز على شتوتجارت في مباراته الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، وحتى الآن لم يصل الريال لأفضل مستوياته في حملته، التي شهدت تعادله مع ريال مايوركا ولاس بالماس.

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