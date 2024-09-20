شاهين مدرب دورتموند: إضراب اللاعبين المحتمل بسبب ضغط المباريات أمر مثير للقلق

المصدر: رويترز

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قال نوري شاهين مدرب بروسيا دورتموند المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة إن الحديث عن إضراب اللاعبين يجب أن يُنظر إليه بجدية وسط تزايد الضغوط على لاعبي كرة القدم المحترفين.

وكان رودري لاعب وسط مانشستر سيتي قد قال في الأسبوع الماضي إن اللاعبين قد يكونون قريبين من الإضراب بسبب زيادة أعباء عملهم بعد زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا واستحداث كأس العالم للأندية الموسعة بالإضافة إلى الالتزامات مع المنتخبات الوطنية.

وأبلغ شاهين، لاعب ليفربول وريال مدريد ودورتموند السابق، مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة شتوتجارت في الدوري يوم الأحد "عندما يتحدث اللاعبون بالفعل عن الإضراب، فأعلم أنه قد بلغ الأمر مداه.

"اشتكى مدربون مثل يورجن كلوب وبيب جوارديولا من ذلك لسنوات. لكن لم يتغير شيء. إذا لم تقلق الاتحادات أو الأشخاص بشأن ذلك، فعلينا أن نقلق بشأنه".

ورغم ذلك، أبدى شاهين سعادته بنجاح لاعبيه في التعامل مع الموقف بالفوز 3-صفر على كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وستكون التشكيلة بأكملها متاحة لمباراة يوم الأحد باستثناء جيوفاني رينا لاعب الوسط بعدما تعرضه لإصابة في الفخذ في وقت سابق من هذا الشهر.

وخسر دورتموند ثلاث مرات أمام شتوتجارت في الموسم الماضي، تضمنت هزيمتين في الدوري، لكنه حقق بداية رائعة هذا الموسم بالفوز في مباراتين والتعادل مرة. بينما يعاني شتوتجارت من بداية متعثرة بعد تحقيق فوز واحد فقط في الدوري حتى الآن.

وقال شاهين "سنسافر إلى شتوتجارت بهدف الفوز بالمباراة. وسنتعامل مع هذا الأمر على هذا الأساس. نريد أن نظهر وجها مختلفا هناك عن الموسم الماضي".

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