تن هاج مدرب مانشستر يونايتد سعيد بعودة راشفورد للتسجيل

المصدر: د ب أ

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أبدى الهولندي إيرك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، سعادته برؤية لاعبين مثل ماركوس راشفورد يسجلون أهداف تمنح الثقة للفريق في وقت مبكر من الموسم.

وسيواجه مانشستر يونايتد فريق كريستال بالاس غدا السبت في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث يتطلع لمواصلة تألقه بعد فترة التوقف الدولي.

وتعافى الفريق من هزيمتين متتاليتين أمام برايتون وليفربول من خلال الفوز على ساوثهامبتون 3 / صفر، قبل اكتساح بارنسلي 7 /صفر في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.

وسجل راشفورد هدفه الأول منذ مارس الماضي في مباراة ساوثهامبتون، قبل أن يسجل هدفين في مباراة بارنسلي، ليرفع ثقته في نفسه بعدما عانى في الموسم الماضي.

وقال تن هاج: "إنه أمر رائع للغاية أن يسجل مهاجموك في بداية الموسم".

وأضاف: "يحتاج المهاجمون إلى الثقة ونحن لدينا اثنان من المهاجمين في قائمة الهدافين".

وتابع المدرب الهولندي: "أنه أمر رائع بالنسبة للفريق، لأن ذلك يعزز ثقتهم وسيحاولون فعل المزيد وتسجيل المزيد من الأهداف الآن".

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