سيميوني: نظام دوري أبطال أوروبا الجديد يجبر الأندية على الفوز

المصدر: رويترز

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قال دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد إن النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يجبر الفرق على البحث عن الفوز، وذلك بعد أن قاتل فريقه لتحويل تأخره إلى انتصار 2-1 على رازن بال شبورت لايبزيج أمس الخميس.

وتغير نظام بطولة دوري أبطال أوروبا من مرحلة المجموعات إلى مرحلة الدوري إذ يخوض 36 فريقا ثماني مباريات لكل منهم، ويصعد أول ثمانية فرق في الترتيب مباشرة إلى الدور التالي، بينما تخوض الفرق 16 المتبقية دورا فاصلا من جولتين.

وقال سيميوني لشبكة موفيستار عقب الفوز 2-1 على أرضه في المباراة الافتتاحية لفريقه في دوري أبطال أوروبا "نظام البطولة يجبرنا على الفوز. التعادل اليوم لن يكون له أي فائدة... إذا لم نتمكن من الفوز فيتوجب علينا الحصول على شيء من المباراة.

"أنا راض تماما، كانت المباراة جيدة للغاية. كنت سأقول نفس الشيء لو انتهت بالتعادل. لعبنا المباراة بطرق مختلفة وبلاعبين مختلفين.

"وترجم اللاعبون ذلك بشكل جيد وفزنا بمباراة مهمة... حدث ما توقعناه. استحوذنا على 80 بالمئة من المباراة".

وسيتوجه أتليتيكو، الذي لم يهزم هذا الموسم في كل المسابقات، إلى بنفيكا البرتغالي لخوض مباراته التالية بدوري أبطال أوروبا في الثاني من أكتوبر المقبل.

وقال سيميوني "ستكون معركة أخرى".

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