بعد إصابة الأبطال .. نوير يسابق الزمن للحاق بمباراة بريمن

المصدر: د ب أ

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يسابق مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، الزمن للحاق بلقاء الفريق أمام مضيفه فيردر بريمن غدا السبت ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وقال البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب بايرن، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "من المقرر أن ينضم مانويل نوير للتدريبات اليوم وسنتخذ قرارنا النهائي بعد ذلك. سنناقش الأمر معا. لم نرغب في المخاطرة بالدفع به أمام دينامو زغرب لكن الأمر يبدو أنه يسير على ما يرام".

وتعرض نوير لاصطدام خلال فوز بايرن الكاسح 9 / 2 على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي يوم الثلاثاء الماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا، عندما خرج من مرماه لإبعاد الكرة برأسه في وقت مبكر من اللقاء، ليتم استبداله في الشوط الأول.

وفي سياق آخر، أكد كومباني أن بايرن لن يستخدم مباراة بريمن كتجربة قبل مواجهة القمة ضد باير ليفركوزن (حامل اللقب) في المرحلة التالية للبطولة.

وأكد مدرب بايرن "مباراة بريمن ليست تجربة لليفركوزن. لا يوجد فرق في استعداداتنا - بغض النظر عن المنافسين في الدوري الألماني. نريد أن نظهر أداء هجوميا جيدا غدا".

وتذكر كومباني المباريات التي خاضها ضد بريمن عندما كان يلعب في صفوف فريق هامبورج الألماني ما بين عامي 2006 و2008.

أشار كومباني "كانت اللقاءات ضد بريمن تتسم بطبيعة خاصة دائما، لكن مواجهة بايرن ضد بريمن هي مباراة تقليدية. عندما كنت ألعب في الدوري الألماني، كانت مباراة قمة. أنتج بريمن العديد من اللاعبين الرائعين. إنها مواجهة خاصة غدا".

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