إيدي هاو: نيوكاسل يسعى لتقليص الفجوة مع مانشستر سيتي وأرسنال

المصدر: د ب أ

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اعترف إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل، بأن فريقه لا يستطيع مقارنة نفسه بفريقي مانشستر سيتي وأرسنال، منافسيه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في محاولتهما الصعود إلى قمة جدول الترتيب.

ورغم فشل نيوكاسل في الوصول لأفضل مستوياته واستمرار العلاقات خلف الكواليس في حالة من الفتور بعد فترة الانتقالات الصيفية المرهقة، فإن الفريق ربما يتربع على القمة (مؤقتا) حال فوزه على فولهام غدا السبت، ضمن المرحلة الخامسة للمسابقة، التي تشهد أيضا مواجهة من العيار الثقيل بين مانشستر سيتي وضيفه أرسنال بعد غد الأحد.

ولكن عندما سئل عن مدى قدرة نيوكاسل على منافسة مانشستر سيتي وارسنال على الصدارة، رد هاو قائلا "لا أرى كيف يمكننا مقارنة أنفسنا بهما حاليا".

أضاف هاو "الهدف هو الوصول إلى هناك، وسد الفجوة كل يوم، كل أسبوع. هذا ما نعمل من أجله".

أوضح المدرب البريطاني: "يمكن أن يكون هناك دائمًا رد فعل مبالغ فيه في كلا الاتجاهين سواء بدأت بطريقة جيدة أو سيئة".

أشار هاو في التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "بالنسبة لنا، الأمر يتعلق فقط بالبقاء هادئين للغاية ومحاولة الفوز بكل مباراة نلعبها. المباراة التالية هي دائما محور الاهتمام".

وتابع "سيكون من الرائع بالنسبة لنا (الوصول إلى القمة). إنه حافز كبير لنا. بالطبع، هذا لا يعني شيئًا لأنه مبكر جدًا، لكن هذا هو المكان الذي نريد أن نكون فيه".

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