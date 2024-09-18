رحيل نجم كرة القدم الإيطالي سكيلاتشي "توتو" عن عمر 59 عامًا

المصدر: رويترز

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أعلن نادي إنتر ميلان، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء وفاة مهاجمه السابق سالفاتوري سكيلاتشي، أحد نجوم كأس العالم 1990، عن عمر ناهز 59 عامًا.

لعب سكيلاتشي سابقًا لنادي يوفنتوس أيضًا. وقاد إيطاليا للمركز الثالث في كأس العالم 1990 وفاز بالحذاء الذهبي بفضل أهدافه الستة خلال البطولة، حيث هز الشباك في نصف النهائي أمام الأرجنتين وفي الفوز على إنجلترا لتظفر إيطاليا بالمركز الثالث.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، في حسابها الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "رحل عن عالمنا اليوم أيقونة في كرة القدم. تربع سكيلاتشي على قلوب الإيطاليين وعشاق كرة القدم حول العالم.

سالفاتوري سكيلاتشي، المعروف لدى الجميع باسم توتو، مهاجم منتخبنا الوطني الساحر في كأس العالم 1990، شكراً لك على المشاعر التي منحتنا إياها، لأنك جعلتنا نحلم ونحتفل ونلوّح بعلمنا الوطني. وداعًا أيها البطل".

نال سكيلاتشي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة وتم اختياره لاحقًا وصيفًا لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 1990 خلف قائد منتخب ألمانيا الغربية الفائز بكأس العالم، لوتار ماتيوس.

وشارك سكيلاتشي في المباراة الافتتاحية لإيطاليا بكأس العالم كبديل، وسجّل هدف الفوز في انتصار إيطاليا 1-0 على النمسا.

بعد المشاركة الرائعة في كأس العالم 1990، سجل سكيلاتشي هدفًا واحدًا آخر لإيطاليا ولم يظهر مع المنتخب الإيطالي في أي بطولة كبرى مجددًا.

وبزغ نجم سكيلاتشي، الملقب "توتو"، متأخرًا إذ قضى السنوات الأولى من مسيرته مع نادي ميسينا، المنتمي لصقلية، في الدرجات الأدنى للدوري الإيطالي.

تُوج سكيلاتشي هدافًا لدوري الدرجة الثانية الإيطالي في موسم 1988-1989، لينتقل إلى عملاق دوري الدرجة الأولى، نادي يوفنتوس.

وقال يوفنتوس في بيان: "وقعنا جميعًا في حب توتو على الفور من خلال حماسه وشغفه ومسيرته الرائعة. كنا في يوفنتوس محظوظين بما يكفي لوجوده بعد صيف 1990 المذهل. إيطاليا كلها عشقته".

ساعد سكيلاتشي يوفنتوس على الفوز بكأس إيطاليا وكأس الاتحاد الأوروبي في موسم 1989-1990، قبل أن يفوز بكأس الاتحاد الأوروبي مجددًا بعد أربع سنوات مع إنتر ميلان.

وأشاد لورينتسو كاسيني، رئيس رابطة الدوري الإيطالي، بالراحل سكيلاتشي، وقال إنه كان بطلاً أضاء "سماء الليالي الساحرة" لإيطاليا عام 1990.

وأضاف: "شغفه للوصول إلى أعلى المستويات في كرة القدم سيظل دائمًا مصدر إلهام للكثير من الشباب الذين يسعون لتحقيق حلمهم باللعب في الدوري الإيطالي".

أصبح سكيلاتشي أول لاعب إيطالي يحترف في الدوري الياباني، وفاز بلقب المسابقة هناك مع ناديه جوبيلو إيواتا في 1997.

اعتزل كرة القدم في عام 1999.

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