الهلال يفوز على الريان بثلاثية في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة

المصدر: د ب أ

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حقق الهلال السعودي فوزا عريضا على ضيفه الريان القطري 3 /1 اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات مجموعة منطقة الغرب بالنسخة الأولى لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وحسم الهلال الفوز في الشوط الأول حيث سجل خلاله أهدافه الثلاثة قبل أن يرد الريان بهدف شرفي في الشوط الثاني.

وتقدم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بهدف للهلال في الدقيقة 15 ثم أضاف البرتغالي جواو كانسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 42 وبعدها بدقيقتين أكمل البرازيلي ماركوس ليوناردو الثلاثية، وتكفل البرازيلي روجر جيديس بتسجيل الهدف الوحيد للريان بعد مضي دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

وقد تم تقسيم الأندية الـ24 المشاركة في النسخة الأولى والتي تحمل اسم "النخبة" إلى مجموعتين (شرق)، و(غرب)، بحيث يلعب كل فريق ضد ثمانية منافسين مختلفين داخل منطقته، بواقع أربع مباريات على أرضه ومثلها خارج أرضه، على أن تسفر هذه المباريات عن تحديد هوية الأندية الثمانية المتأهلة عن كل منطقة إلى الدور الـ16.

وفي دور الـ16 يلتقي المتصدر مع صاحب المركز الثامن في المجموعة الأخرى والثاني مع السابع والثالث مع السادس والرابع مع الخامس، وسيقام بنظام الذهاب والإياب بحيث يكون الإياب على ملعب الأعلى ترتيبًا.

وبداية من دور الثمانية ستقام المباريات بنظام البطولة المجمعة، في دولة واحدة وتم اختيار المملكة العربية السعودية، لتكون المستضيف في أول نسختين من البطولة.

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