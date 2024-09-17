شنغهاي يضرب بقوة... وفيسيل كوبي يتعثر في دوري أبطال آسيا للنخبة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقن نادي شنغهاي شنهوا الصيني ضيفه بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي درسيا قاسيا وفاز عليه 4 /1 في الوقت الذي تعادل فيه بوريرام يونايتد التايلاندي مع فيسيل كوبي الياباني سلبيا اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات مجموعة منطقة الشرق لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وعلى ملعب هونجكو، قلب شنغهاي تأخره بهدف إلى فوز كاسح برباعية ليوجه إنذار شديد اللهجة لجميع منافسيه.

وتقدم خورخي لويز بهدف لبوهانج في الدقيقة 53 ثم أدرك أندري لويس التعادل لشنغهاي في الدقيقة 65 وبعدها بست دقائق أضاف سيفاس ماليلي الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وحصل شنغهاي على ضربة جزاء سجل منها سيفاس ماليلي الهدف الثالث في الدقيقة 82 وتكفل جواو تياني بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 84.

وتقام الجولة الثانية من منافسات منطقة الشرق يومي 1و 2 أكتوبر، حيث يلتقي يوم 1أكتوبر سنترال كوست مع بوريرام يونايتد في جوسفورد، وبوهانج ستيلرز مع شنغهاي بورت في بوهانج، وكاواساكي فرونتال مع جوانجو في كاوازاكي، وجوهور مع شنغهاي شينهوا في جوهور بارو، ويوم 2 أكتوبر يلتقي فيسيل كوبي مع شاندونج تايشان في كوبي، ويوكوهاما مارينوس مع أولسان في يوكوهاما.

وتتأهل الأندية الحاصلة على المراكز الثماني الأولى في منطقة الشرق لمرحلة الدوري، من أجل المنافسة في دور الـ16.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز