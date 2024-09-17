إنريكي: سان جيرمان مستعد لصنع نجوم جدد

المصدر: رويترز

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ربما يكون فريق باريس سان جيرمان الشاب الحالي أقل خبرة من الفرق السابقة لكنه مفعم بالطاقة ومستعد للنجاح، إذ يستعد لبدء مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بدون المهاجم كيليان مبابي لأول مرة خلال سبع سنوات.

وبعد انضمامه إلى الفريق في عام 2017، ساعد مبابي باريس سان جيرمان في الوصول إلى نهائي البطولة الأوروبية عام 2020 قبل أن يخسر أمام بايرن ميونيخ.

ويستعد سان جيرمان لاستضافة جيرونا الإسباني الذي يشارك لأول مرة في دوري الأبطال، غدا الأربعاء.

ويضم سان جيرمان عددا من العناصر الهجومية المثيرة للإعجاب أمثال برادلي باركولا وعثمان ديمبلي والوافد الجديد جواو نيفيز (19 عاما) الذي سجل بالفعل أربع تمريرات حاسمة خلال أربع مباريات بالدوري.

وقال لويس إنريكي مدرب سان جيرمان اليوم الثلاثاء "دائما ما أرغب في يكون لاعبونا متحفزين لكل مباراة. يمكنني الاستعانة بأي من المهاجمين الستة لدينا.

"إنهم مستعدون، ونحن فريق متعدد الإمكانات، ومن الرائع أن نتمتع بكل هذه الخيارات لأن الموسم سيكون طويلا.

"نحن بحاجة إلى صنع نجوم للفريق. نحتاج إلى تأقلم اللاعبين وإقناعهم بالطريقة التي يجب أن نلعب بها. أنا متحمس للغاية وسعيد بثقة النادي وأحاول رد الجميل لهم من خلال تحقيق نتائج جيدة. لدينا مشروع واضح تم تحديده في الموسم الماضي".

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