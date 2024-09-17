بتهم الاحتيال.. إعادة محاكمة بلاتر وبلاتيني في مارس المقبل

المصدر: د ب أ

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قال دومينيك نيلين، المحامي الخاص بميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء إن محاكمة الاستئناف الخاصة بمسؤولي كرة القدم السابقين جوزيف بلاتر وميشيل بلاتيني، بتهمة الاحتيال المزعومة، ستجرى في مارس 2025.

ووفقا لتصريحاته، فإن جلسة الاستماع في محكمة الاستئناف الاستثنائية من المقرر أن تعقد في الفترة من 3 إلى 25 مارس المقبل في موتينز بالقرب من مدينة بازل.

وكان قد تم تبرئة بلاتر /88 عاما/ الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم وبلاتيني /69 عاما/ من تهم الاحتيال في 2022. واتهمت النيابة العامة بلاتر بمنح بلاتيني مليوني فرنك سويسري (3ر2 مليون دولار) بشكل غير قانوني.

وبحسب ما ذكره المتهمان فإن المبلغ يتعلق بمدفوعات مستحقة بموجب اتفاق شفوي خاص بعمل بلاتيني الاستشاري.

ورأى مكتب النائب العام في سويسرا أنه لا يوجد أي أساس قانوني لهذا المبلغ، ولكن المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية قضت "بالشك في الحقيقة" وبالتالي لم تقم بإدانة المتهمين لأن الشكوك حول ذنبهما ليست قائمة.

وبعدها قرر مكتب النائب العام الاستئناف ضد هذا القرار.

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