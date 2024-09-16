أنشيلوتي يؤكد جاهزية بلينجهام وتشاوميني لمواجهة شتوتجارت في أبطال أوروبا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، جاهزية ثنائي خط الوسط جود بلينجهام وأوريلين تشواميني، لمباراة الفريق الأولى في دوري أبطال أوروبا وذلك بعدما غابا عن مباراة الفريق ببطولة الدوري هذا الأسبوع.

وقال أنشيلوتي إن المدافع إيدير ميلتاو، والذي غاب عن تدريبات اليوم الاثنين، سيكون جاهزا لمواجهة شتوتجارت الألماني غدا الثلاثاء في ملعب سانتياجو برنابيو.

وأوضح المدرب الإيطالي : "بلينجهام بخير مثل تشاوميني، وكذلك ميليتاو الذي لم يتدرب اليوم، إنه يحتاج ليوم إضافي للتعافي.

وتعرض بلينجهام لإصابة في القدم ولم يشارك في أي مباراة منذ المواجهة الأولى للفريق في الدوري الإسباني أمام ريال مايوركا في أغسطس الماضي، وكانت المباراة الأخرى التي شارك بها هذا الموسم هي مواجهة كأس السوبر الأوروبي أمام أتالانتا الإيطالي والتي انطلق من خلالها موسم ريال مدريد.

وكان تشاوميني قد تعرض لإصابة في القدم أيضا وغاب عن المباراة التي فاز فيها الفريق على ريال سوسيداد 2 /صفر في بطولة الدوري أول أمس السبت.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز